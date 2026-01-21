Calcio a 5, Europei 2026: il girone dell’Italia ai raggi X. Esame severo contro il Portogallo

All’inizio degli Europei 2026 di calcio a 5 manca sempre meno. Le migliori 16 nazionali del futsal del Vecchio Continente sono pronte a scendere in campo fra Slovenia, Lettonia e Lituania per provare a percorrere la loro strada verso la gloria.

Si partirà fra poche ore, prima partita assoluta alle ore 16.oo (Croazia-Francia), con la fase a gruppi che vedrà le partecipanti divise in 4 pool da 4 team ciascuno: le prime 2 classificate di ogni raggruppamento avanzeranno ai quarti di finale.

L’Italia è pronta a vivere il suo start a Lubiana, nel Girone D, di cui fanno parte anche il Portogallo, la Polonia e l’Ungheria.

Pro e contro

Dopo essere arrivata agli Europei 2026 passando per un incredibile e tostissimo spareggio contro il Kazakistan, la formazione allenata da Salvo Samperi si trova davanti a un gruppo dalla due facce: da una parte il quasi ingiocabile Portogallo, campione in carica che parte per provare a riconfermarsi sul tetto d’Europa, vista anche la qualità assoluta di tantissimi dei suoi giocatori come Pany Varela, Bruno Coelho, Erick, André Coelho e Edu, dall’altra due squadre abbordabili come quella dei magiari e dei polacchi che però nascondono insidie.

L’Ungheria è passata anche lei dagli spareggi dello scorso settembre superando la Romania mettendo in luce due stoccatori come il brasiliano naturalizzato Rafael Henrique Da Silva e il finalizzatore Patrik Pál, in un collettivo allenato dallo spagnolo Sergio Mullor Cabrera che cerca di mixare possesso palla e una fase d’attesa “attiva” per rendere efficace il proprio gioco.

Di stampo diverso la Polonia. La nazionale biancorossa ha vinto il Gruppo 3 di qualificazione con tanta fisicità e cinismo: Sebastian Leszczak e Mikołaj Zastawnik hanno messo a referto 5 gol a testa in una squadra che fa della forza muscolare e di un futsal “Old Style” il suo punto di forza, con struttura e poche invenzioni.

Dopo l’esordio contro il Portogallo, da Mission Impossibile, tutto passerà dall’asse polacco-ungherese (27 e 29 gennaio): ottenere almeno 4 punti sarebbe già buon viatico per provare a passare il turno, con un doppio successo invece vi sarebbe la certezza di centrare l’obiettivo di accedere ai quarti di finale.

L’Italia dovrà cercare di “aprire le scatole difensive avversarie” senza perdere equilibrio ed elasticità, all’interno di due gare che saranno da controllare sia dal punto di vista tecnico sia soprattutto da quello mentale per cercare di massimizzare le opportunità a disposizione.