Calcio a 5
Calcio a 5: colpaccio Armenia agli Europei 2026. Lituania e Cechia si fermano sul pari
Proseguono a ritmo serrato, dopo la giornata inaugurale di ieri, gli Europei 2026 di calcio a 5. Dopo le gare del Gruppo A oggi, giovedì 22 gennaio, è stata la volta del Girone B. Ecco come sono andate le cose.
Armenia-Ucraina 2-1
Vittoria inattesa ma meritata dell’Armenia di Ruben Nazaretyan. Dopo lo 0-0 del primo tempo, l’Ucraina sblocca la partita con la rete di Pervieiev dopo il 25′, ma gli armeni non mollano pareggiando poco prima della mezz’ora Dermenjyan, capace di esaltarsi a meno di due minuti dalla fine quando ancora lui griffa il punto del 2-1 che fa esplodere di gioia l’Armenia del futsal.
Lituania-Cechia 3-3
Spumeggiante partita a Kaunas, dove i padroni di casa vengono fermati sul 3-3 dalla Cechia. Botta e risposta pazzesco nel primo quarto d’ora, che genera un clamoroso 2-2: Seidler fa doppietta per i cechi, con Baranauskas e Raštutis a replicare in entrambe le circostanze. L’abbrivio del doppio pareggio sospinge i lituani addirittura sul 3-2 prima della fine del primo tempo con Derendiajev. Si gioca la ripresa con tantissime occasioni. La Cechia si gioca il portiere di movimento fino al 3-3 con Francisco che piazza l’acuto a 35 secondi dalla fine.
Domani Gruppo C di scena a Lubiana: Bielorussia-Spagna alle ore 17.30, Slovenia-Spagna alle ore 20.30