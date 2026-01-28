Calcio a 5: certificate le prime quattro qualificate ai quarti di finale degli Europei 2026

La prima intensa tranche di incontri della terza giornata della fase a gironi degli Europei 2026 di calcio a 5 è ufficialmente andata in archivio. Dal Gruppo A e dal Gruppo B sono usciti i nomi delle qualificate per i quarti di finale della competizione, che si disputeranno fra sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio.

Gruppo A

Nelle partite delle ore 17.30 Francia e Croazia si liberano rispettivamente per 3-1 e 4-1 di Georgia e Lettonia andando a prendersi il passaggio del turno ai quarti di finale. Transalpini primi con 7 punti, balcanici secondi con 6. Eliminati caucasici (1) e baltici (3), quest’ultimi padroni di casa.

Gruppo B

l’Armenia chiude pareggiando 3-3 con la Lituania. L’Ucraina in scioltezza supera la Cechia imponendosi alla fine per 5-3 prendendosi un posto fra le migliori 8.

Le partite di domani, 29 gennaio: Spagna-Belgio e Slovenia-Bielorussia (h 17.30, Gruppo C), Italia-Ungheria e Portogallo-Polonia (h 20.30, Gruppo D)

Quarti di finale

QF1: Francia vs Ucraina, sabato 31 gennaio, ore 17

QF2: Armenia vs Croazia, sabato 31 gennaio, ore 20

QF3: Vincente Gruppo C vs Seconda Gruppo D, domenica 1° febbraio, ore 16/19.30

QF4: Portogallo vs Seconda Gruppo C, domenica 1° febbraio, ore 16/19.30

Semifinali, mercoledì 4 febbraio

SF1: Vincente QF2 vs Vincente QF4, ore 17/20.30

SF2: Vincente QF1 vs Vincente QF3, ore 17/20.30

Finali, sabato 7 febbraio

3° posto: Perdente SF1-Perdente SF2, 7 febbraio, ore 16

1° posto: Vincente SF1-Vincente SF2, 7 febbraio, ore 19.30