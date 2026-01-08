Calcio a 5, Catania vince e dimentica la Supercoppa Italiana. Eboli e L84 cadono nel 14° turno di Serie A

Messa in archivio la finale della Supercoppa Italiana tra Feldi Eboli e Meta Catania, si è completato il 14° turno della Regular Season di Serie A di calcio a 5. Ebbene, gli etnei andavano in cerca di un riscatto, dopo il riscontro negativo del PalaSele contro le Volpi.

La Meta era attesa dal confronto esterno contro l’Active Network. Al Palazzetto dello Sport Claudio Guazzaroni di Orte, i campioni d’Italia hanno fatto valere la loro superiorità, con un perentorio 8-4. Le marcature di Drahovsky all’8′ e al 38′, l’autogol dei padroni di casa e le realizzazioni di Podda al 17′, Dian Luka al 24′, Brunelli al 31′, Musumeci al 33′ e Timm al 39′ hanno reso vani gli sforzi dei padroni di casa, a segno con Salomone al 12′, Block al 25′, Ferretti al 29′ e Cesaroni al 37′. Catania si conferma al vertice con 31 punti.

Non rispondono presente L84 e la Feldi. I piemontesi sono stati sconfitti tra le mura amiche dal Napoli Futsal 3-2. Le reti di Guilhermao al 2’16” e al 35’14” e di Borruto al 35’57” sono state decisive per il successo dei campani. Ai torinesi non è bastato un grande Cuzzolino, autore di una doppietta al 14’30” e al 21’01”.

L84 ferma quindi a 29 punti, come Eboli che non si schioda da 26, vista la battuta d’arresto 4-3 contro Capurso. Global Work che si è imposto 4-3, con Pires scatenato (doppietta). In ottica playoff, importante successo di Genzano contro Cosenza 5-2.