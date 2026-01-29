Calcio a 5, Bellobuono: “Contro l’Ungheria come un ottavo di finale. Vogliamo la gara della svolta”

L’affermazione contro la Polonia per 4-0 è già alle spalle. Agli Europei 2026 di calcio a 5, l’Italia ha voglia di vincere ed emozionarsi ancora andando a cercare il passaggio del turno – nel Girone D – nella gara di questa sera, calcio d’inizio alle ore 20.30, contro l’Ungheria.

Una sfida decisiva, nella quale gli azzurri hanno a disposizione due risultati su tre per ottenere il pass verso la fase ad eliminazione diretta della competizione.

C’è tanta concentrazione e voglia nell’Italia del ct Salvo Samperi, come fatto capire quel Jurij Bellobuono che fin qui fra i pali si è distinto per prontezza e attenzione: “È a tutti gli effetti come un ottavo di finale – spiega il portiere dalle pagine del sito FIGC -. Può essere il match della svolta, quello che può farci sognare: ma pensiamo un passo alla volta. Entreremo in campo per vincere, daremo tutto quello che abbiamo per ottenere il risultato”.

Poi sul rompere un digiuno che agli Europei, in termini di vittorie, mancava da 10 anni ha aggiunto: “Quando ce l’hanno detto eravamo quasi increduli. Ma quando Merlim parla riesce a trasferirti quella voglia, quella ‘cazzimma’ come diciamo a Napoli, in più per vincere. E in campo si è vista tutta la carica e la fiducia che avevamo. Con la Polonia abbiamo fatto una prestazione bellissima”.

Infine sulla volontà di trasformare l’ambizione in realtà di risultati sul campo, Bellobuono non si nasconde: “Da un anno e mezzo stiamo facendo un grande lavoro. Nel corso del tempo abbiamo ottenuto risultati importanti che non hanno fatto altro che aumentare la fiducia nel lavoro svolto. Personalmente, cerco di prendere ogni insegnamento suo, di Musumeci, di Merlim, di tutti i grandi giocatori, come ispirazione, per poi riportare tutto in campo. La vittoria con la Polonia ci ha dato morale: siamo una squadra che ha fame di risultati e voglia di dire la propria all’interno di questa competizione”.