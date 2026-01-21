Calcio a 5: agli Europei 2026 Francia e Croazia impattano, Lettonia a valanga

Gli Europei 2026 di calcio a 5 si sono ufficialmente aperti in questo mercoledì 21 gennaio, con le prime gare della rassegna continentale che sono andate in archivio, per quanto riguarda il Gruppo A. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

Croazia-Francia 2-2

La gara d’apertura vive un primo tempo spumeggiante. Croati in vantaggio al 14′ con Kustura, ma i transalpini reagiscono immediatamente ribaltando la partita in meno di due minuti con Touré e Guirio. Si va all’intervallo con i Bleus in vantaggio 2-1, ma nella ripresa una nuova zampata di Kustura al 35′ sistema le cose sul 2-2.

Lettonia-Georgia 4-0

A Riga i padroni di casa dominano, guidati dal ct italiano (ex azzurro, Massimiliano Bellarte). Avvio fortissimo con rete di Matjušenko che vale l’1-0 con cui si va al riposo. Secondo tempo in cui i caucasici collassano incassando la doppietta di Tarakanovs, a cavallo del 25′, e la griffe di Baklanovs a tempo scaduto per il poker lettone.

Domani, 22 gennaio, gare in programma: Armenia-Ucraina (h 16.00) e Lituania-Cechia (h 19.00).