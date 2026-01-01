Boxe, l’Italia tornerà ad avere un campione del mondo nel 2026 nelle sigle principali? Chi può provarci

Qual è la situazione del pugilato italiano entrando nel 2026? Di materiale ce n’è, bisogna dirlo. Nelle classifiche mondiali, del resto, alcuni pugili tricolori continuano a fare capolino qui e là, alcuni anche con posizioni davvero molto alte. Ma andiamo a fare un riepilogo delle varie situazioni.

Partiamo dai pesi massimi, dove Guido Vianello è ottavo per l’IBF e dodicesimo per la WBC. Certo, ancora un po’ lontano da vari tipi di speranze di arrivare a un combattimento per il titolo mondiale, tanto più che Oleksandr Usyk guarda (chiaramente) verso altri orizzonti. Intanto è arrivata di recente la cintura WBC Continental Americas, che è un bel punto di partenza.

Sono però i pesi medi a dare la maggior misura di ciò che può succedere in tempi brevi. Etinosa Oliha, infatti, è sì settimo per la WBC, ma soprattutto è secondo per l’IBF, con il titolo ancora in mano al kazako Janibek Alimkhanuly e il primo posto vacante. Aveva dovuto saltare la vera e propria eliminatoria-semifinale contro Austin “Ammo” Williams, ma risulta che novità possano arrivare a breve sul conto dell’astigiano.

Poi c’è il discorso di Michael Magnesi. Attualmente secondo per la WBC e tredicesimo per l’IBF, è nella WBC che sta cercando fortuna. Le ultime notizie, a dicembre, hanno annunciato per fatto il combattimento contro il filippino Mark Magsayo per andare a sfidare poi O’Shaquie Foster per la cintura iridata. Da allora s’è parlato molto poco del 31 gennaio 2026 e di Las Vegas, ma rimane sempre intatta la speranza di vedere Magnesi verso l’alto.

Ci sono anche altri due nomi che stanno emergendo dalle varie graduatorie. Nei superwelter, la WBA piazza nono Piergiulio Ruhe, classe 1995 di San Donà di Piave che si è presto trasferito in Germania e che ha quasi sempre combattuto in terra tedesca, ma che ribadisce la sua italianità. Anche il nome di Giovanni Scuderi è in salita: 13-0-0, è dodicesimo nei cruiser per la WBA. Per quanto riguarda i piuma, c’è da considerare la scalata di Francesco Grandelli, che attraverso le ultime vittorie si è issato all’undicesimo posto WBO.