Botta e risposta tra Inter e Napoli, Lobotka replica a Lautaro Martinez a distanza. Juventus ko a Cagliari

Botta e risposta tra Inter e Napoli negli anticipi della 21ma giornata della Serie A. I neroazzurri si sono imposti sul campo dell’Udinese per 1-0 con il gol di Lautaro Martinez al 20′ su invito di Esposito, mentre i partenopei hanno avuto la meglio di fronte al proprio pubblico dello Stadio Maradona contro il Sassuolo per 1-0 grazie alla stoccata di Lobotka al settimo minuto.

L’Inter si conferma al comando della classifica con 49 punti e ha sei lunghezze di margine nei confronti del Napoli e del Milan, che domani sarà chiamato a rispondere contro il Lecce a San Siro. La Juventus è invece scivolata in casa del Cagliari e frena così nella lotta per il quarto posto che garantisce la qualificazione alla prossima Champions League.

Stop pesante per i bianconeri, che rischiano di vedere scappare via la Roma (attesa dal Torino) e di vedersi avvicinare dal Como, che farà visita alla Lazio nella giornata di lunedì. A decidere il confronto è stato il gol di Mattizelli al 65′, che ha regalato tre punti fondamentali ai sardi nella lotta per non retrocedere.

RISULTATI SERIE A OGGI

Udinese-Inter 0-1

Napoli-Sassuolo 1-0

Cagliari-Juventus 1-0

CLASSIFICA SERIE A

Inter 49 punti, Milan 43*, Napoli 43, Roma 39*, Juventus 39, Como 34*, Atalanta 32, Bologna 30*, Lazio 28*, Udinese 26, Torino 23*, Sassuolo 23, Cremonese 22*, Parma 22*, Cagliari 22, Genoa 19*, Lecce 17*, Fiorentina 14*, Pisa 14, Verona 13*. *= 1 partita in meno.