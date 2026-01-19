Boris Becker si sbilancia: “Vi dico chi è il favorito tra Sinner e Alcaraz agli Australian Open 2026”

Gli Australian Open 2026 sono appena iniziati e l’attenzione è già tutta rivolta ai due grandi protagonisti del tennis mondiale: Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Lo spagnolo ha già fatto il suo esordio vincente a Melbourne, mentre l’altoatesino scenderà in campo domani, con l’obiettivo di conquistare il terzo titolo consecutivo sul cemento australiano.

Il primo Slam della stagione mette di fronte due percorsi diversi: da un lato Alcaraz, a caccia del Career Grand Slam, dall’altro Sinner, sempre più desideroso di tornare in vetta alla classifica mondiale. A fare il punto della situazione è stato Boris Becker, ex numero uno del mondo, intervenuto ai media spagnoli con un’analisi chiara e netta. Pur elogiando il talento dello spagnolo, Becker non ha dubbi su chi parta avanti per la vittoria finale:

“Alcaraz è un tennista di grande talento, è il tennista con più talento in circolazione, ma ad oggi direi che Sinner è il favorito per la vittoria a Melbourne“, ha affermato l’ex giocatore tedesco. Secondo Boris, il momento psicologico gioca un ruolo fondamentale. “La pressione è tutta su Carlos e molti vogliono capire cosa accadrà ora dopo il suo addio ad un grande coach come Ferrero”, ha spiegato, sottolineando come uno degli obiettivi di Alcaraz sia “dimostrare di poter vincere anche senza la guida di Juan Carlos“.

Nonostante il cambiamento nello staff, Becker non si aspetta rivoluzioni immediate nel gioco dello spagnolo: “Non credo vedremo grosse differenze in questo torneo rispetto al passato“. L’ex campione teutonico ha poi ribadito la sua stima per il numero uno del mondo, tornando ancora su Carlitos: “È il tennista con più talento al mondo, ha più talento sia di Sinner che di Zverev ed ha avuto un 2025 fantastico“.

Infine, uno sguardo al futuro della panchina del murciano: “Non mi sorprenderebbe vedere un nuovo super coach al suo fianco nei mesi di marzo ed aprile. Ferrero è un grande allenatore e nessuno dovrebbe dimenticare questo aspetto“. Parole che confermano il grande rispetto per l’iberico, ma che allo stesso tempo ribadiscono un concetto chiave: per Becker, oggi, il vero favorito agli Australian Open è Jannik Sinner.