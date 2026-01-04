Bob: nel 4 a Winterberg vince Francesco Friedrich. Baumgartner settimo

Francesco Friedrich ha colto la sua seconda vittoria stagionale in Coppa del Mondo nel bob a 4. Nell’ultima gara del weekend tedesco di Winterberg il padrone di casa è riuscito a tornare al successo che mancava nella specialità da Igls a fine novembre.

Una prima run ai limiti della perfezione è stata fondamentale al fuoriclasse teutonico per portarsi a casa il successo, con la gestione nella discesa successiva: 1:49.07 il tempo sul traguardo.

Ennesima tripletta tedesca della stagione: secondo è Johannes Lochner, staccato di soli due centesimi, mentre terzo è Adam Ammour a sei centesimi. Lochner resta al comando della graduatoria con 25 lunghezze sul connazionale vincitore oggi.

Settima posizione per Patrick Baumgartner, un po’ al di sotto degli standard stagionali, ma comunque molto performante: 52 centesimi di ritardo all’arrivo, quinto tempo nella seconda run.