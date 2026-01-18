Bob: ad Altenberg vince Adam Ammour. Si ribalta il team di Baumgartner

Ancora tris per la Germania. Il podio nella Coppa del Mondo di bob è sempre o quasi tutto tedesco, ancor di più nel 4, e ancor di più davanti al pubblico di casa di Altenberg.

Adam Ammour continua a crescere trova di nuovo il colpaccio. Era arrivato settimana scorsa a St. Moritz, lo ripete oggi sulla pista amica: rimonta nella seconda run dalla terza alla prima piazza per il secondo successo stagionale.

Battuti i connazionali Johannes Lochner, che si deve arrendere solo di due centesimi, e Francesco Friedrich, a 15 centesimi dalla vetta. I non tedeschi sono lontani: il britannico Hall quarto a 51 centesimi dalla vetta, l’austriaco Treichl chiude la top-5 a 63 centesimi.

Drammatica invece la prima run in casa Italia. L’equipaggio azzurro guidato da Patrick Baumgartner con Eric Fantazzini, Robert Mircea e Lorenzo Bilotti ha avuto un problema meccanico in partenza e si è ribaltato sul finale di gara, con il quartetto tricolore che ha sicuramente risentito delle botte prese ad alta velocità. Per fortuna nulla di grave, anche se saranno da valutare dettagliatamente le conseguenze fisiche.