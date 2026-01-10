Bob: a St. Moritz Johannes Lochner si prende successo in Coppa ed Europei. Dodicesimo Baumgartner

Sei gare, cinque vittorie per Johannes Lochner che è il dominatore incontrastato della Coppa del Mondo di bob a 2 quest’anno. A St. Motiz, in terra svizzera, il teutonico si prende tutto: oltre al successo nel massimo circuito internazionale, mettendo sempre più al sicuro la sfera di cristallo, arriva anche il titolo europeo.

Lochner è devastante e fa il vuoto: 2:12.24, con miglior tempo in entrambe le run e record sia di spinta che della pista nella discesa decisiva, veramente mostruoso.

Alle sue spalle ancora una volta Francesco Friedrich, che chiude staccato a 78 centesimi. Il primo dei non tedeschi e bronzo europeo è il britannico Brad Hall, a 1”19. Poi Jinsu Kim (Corea) e Michael Vogt (Svizzera).

In casa Italia il migliore è il solito Patrick Baumgartner, dodicesimo a 1”92. Positiva la prova di Mattia Variola, diciottesimo a 2”72.