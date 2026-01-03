Bob a 2: altra tripletta tedesca in Coppa del Mondo, domina ancora Johannes Lochner

Nel primo appuntamento del 2026 della Coppa del Mondo di bob a due maschile, disputato sulla pista di Winterberg, la Germania ha confermato il suo predominio schiacciante sulla disciplina conquistando una nuova tripletta.

Johannes Lochner continua la sua marcia inarrestabile verso le Olimpiadi di Milano-Cortina, conquistando la quarta vittoria stagionale, vero dominatore di questa specialità.

Il tedesco ha staccato il traguardo con un tempo complessivo di 1’49.81, imponendosi davanti ai connazionali Adam Ammour/Alexander Schaller (1’50.11, a +0.30) e Francesco Friedrich/Alexander Schüller (1’50.32, a +0.51). A completare la top-5 gli statunitensi Horn e Del Duca.

Non convincente la prova degli italiani. Entrambe le coppie azzurre non hanno infatti conquistato l’accesso alla seconda run: ventiduesimi a pari merito Variola/Lambrughi e Baumgartner/Mircea.