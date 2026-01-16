BJK Cup 2026: l’Italia bi-campione in carica costretta ad un turno di qualificazione

A differenza della squadra maschile, già ammessa alla Final Eight di Coppa Davis in qualità di Paese ospitante (l’evento si disputa a Bologna), la Nazionale italiana femminile di tennis dovrà cominciare dalle qualificazioni il suo cammino nella Billie Jean King Cup 2026. Le azzurre saranno costrette infatti ad affrontare un turno preliminare per volare alle Finals di Shenzhen, nonostante lo status di bi-campionesse del mondo in carica.

Jasmine Paolini e compagne, reduci da una storica doppietta in BJK Cup (2024 e 2025), scenderanno in campo tra venerdì 10 e sabato 11 aprile per disputare un vero e proprio spareggio con in palio l’accesso alla Final Eight di settembre. L’unica compagine già qualificata automaticamente per le Finals è la Cina padrona di casa, mentre gli altri sette posti verranno assegnati proprio in occasione degli spareggi.

L’Italia, numero 1 del ranking mondiale, sarà ovviamente testa di serie in occasione del sorteggio che si terrà lunedì 19 gennaio. La formazione tricolore capitanata da Tathiana Garbin incrocerà una tra Australia, Belgio,

Giappone, Kazakistan, Slovenia, Svizzera e Ucraina. Le altre teste di serie (che non potranno affrontare le azzurre) sono invece Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada, Spagna, Cechia e Polonia.

La BJK Cup ha introdotto una novità nel format dei Qualifiers, infatti dopo i due singolari della prima giornata andrà in scena il doppio come match inaugurale del day-2 prima degli eventuali ultimi due incontri di singolare. La nazionale italiana avrà il vantaggio di giocare in casa il turno di qualificazione, a prescindere dall’esito del sorteggio.