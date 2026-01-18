Biathlon
Biathlon, Tommaso Giacomel sfiora il podio nella pursuit di Ruhpolding. Vince Dale-Skjevdal davanti a Perrot
La 12.5 km pursuit maschile di Ruhpolding, in Germania, sede della quinta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, vede il quinto posto di Tommaso Giacomel, nella gara vinta dal norvegese Johannes Dale-Skjevdal davanti al transalpino Eric Perrot, che si avvicina all’azzurro in classifica generale e lo scavalca al comando della graduatoria di specialità.
La gara odierna va al norvegese Johannes Dale-Skjevdal, che chiude con 19/20 al tiro e vince in 30’23″9, andando a precedere sul traguardo il transalpino Eric Perrot, che manca tre bersagli e conquista la piazza d’onore con un distacco di 4″9.
Gradino più basso del podio per lo svedese Martin Ponsiluoma, terzo a 7″5 nonostante 4 errori al poligono, mentre si attesta al quarto posto il transalpino Fabien Claude, che rimonta dalla 37ma posizione, con 2 bersagli mancati, a 8″2. Bruciato all’arrivo Tommaso Giacomel, appesantito da 5 errori al poligono, quinto a 8″5.
Buona prestazione per Lukas Hofer, con 18/20 al tiro, 13° a 22″9, ottima gara per Nicola Romanin, che manca un solo bersaglio ed è 30° a 1’17″6. A punti anche Elia Zeni, 36° con 2 errori, a 1’33″8. Più indietro Didier Bionaz, 53° con 16/20 al tiro, a 2’51″1, mentre Patrick Braunhofer viene penalizzato di 2′ per fuoco incrociato, oltre a pagare 5 giri di penalità, e chiude 59° a 5’26″4.
In classifica generale comanda sempre Tommaso Giacomel, primo a quota 736, davanti al transalpino Eric Perrot, ora secondo con 654, mentre lo svedese Sebastian Samuelsson è terzo a quota 640. Nella graduatoria di specialità passa a condurre Perrot, primo con 307, che scavalca Giacomel, ora secondo a quota 296. Terzo sempre Samuelsson, con 264 punti.