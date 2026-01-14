Biathlon, scelta tattica intelligente per Giacomel. Rebecca Passler dà forfait

Rebecca Passler non parteciperà alla quinta tappa della Coppa del Mondo di biathlon a Ruhpolding, in Germania. L’atleta italiana ha deciso di saltare l’evento a causa di un non ottimale stato di salute, motivo per cui era già nota la sua assenza nella staffetta femminile che si svolgerà sulle nevi tedesche.

Passler, che ha mostrato un notevole progresso nel corso di quest’anno, ha concordato con lo staff tecnico di dare priorità al recupero in vista dei prossimi impegni. Dal 22 al 25 gennaio è previsto un impegno a Nove Mesto Na Morava, in Repubblica Ceca, che precederà i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, l’evento clou della stagione.

Resta da vedere se l’atleta italiana sarà presente alla tappa ceca o se deciderà di concentrare i suoi sforzi sugli allenamenti in preparazione delle Olimpiadi, seguendo l’esempio di Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, che hanno scelto di rinunciare al quarto round della stagione a Oberhof, in Germania.

In considerazione dell’assenza di Passler, lo staff tecnico ha annunciato che Linda Zingerle la sostituirà, partecipando alle gare di venerdì e domenica 16 e 18 gennaio, ovvero la Sprint e l’inseguimento, a condizione di rientrare tra le prime 60 nella gara sui due poligoni.

Un’altra comunicazione significativa riguarda Tommaso Giacomel. Il leader della classifica generale non parteciperà alla staffetta maschile a Ruhpolding, in programma domani alle 14:30, per concedersi un momento di riposo e dare priorità alle specialità individuali. L’attenzione è rivolta alla gestione ottimale del pettorale giallo conquistato a Oberhof, pertanto non sorprende che si voglia privilegiare la Sprint e la Pursuit del 17 e 18 gennaio.