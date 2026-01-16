Biathlon
Biathlon, Samuela Comola è terza nella sprint di Brezno-Osrblie: primo podio in IBU Cup
Samuela Comola sale sul podio per la prima volta in carriera nell’IBU Cup di biathlon: nella 7.5 km sprint femminile di Brezno-Osrblie (Slovacchia) l’azzurra è terza alle spalle delle francesi Paula Botet, prima, e Gilonne Guigonnat, seconda.
Doppietta transalpina con la vittoria di Paula Botet, che trova lo zero al poligono e si impone in 20’25″3, davanti alla connazionale Gilonne Guigonnat, alla piazza d’onore nonostante un errore a terra, a 1″8, ed alla ventisettenne valdostana, terza con 10/10 al tiro, a 5″1.
In casa Italia vanno a punti anche Ilaria Scattolo, 18ma, con un bersaglio mancato nella seconda serie, a 51″9, e Martina Trabucchi, 33ma con due errori equamente distribuiti tra i due poligoni, a 1’27″6, invece non rientra in top 40 la maggiore delle sorelle Trabucchi, Beatrice, 53ma con 8/10 al tiro, a 2’18″5.