Biathlon, Lisa Vittozzi sale sul podio con le francesi nella Mass Start a Nove Mesto! Wierer in top-10 all’ultima gara in Coppa del Mondo

Calato il sipario sotto le luci artificiali di Nové Město, in Cechia, teatro della sesta tappa di Coppa del Mondo di biathlon. Nell’ultimo appuntamento prima dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, la Nazionale italiana può sorridere e festeggiare il 17° podio stagionale grazie a una splendida Lisa Vittozzi.

La sappadina ha chiuso al terzo posto la Mass Start femminile sulle nevi ceche, interpretando la gara con intelligenza e personalità e rappresentando, di fatto, l’unica vera alternativa in una prova in cui la squadra francese ha impressionato per profondità e compattezza. Il successo è andato a Julia Simon (0+1+0+0), bravissima a cambiare ritmo nel momento decisivo, davanti alla compagna di squadra Océane Michelon (0+1+0+0), staccata di appena 0”5, e a Vittozzi (0+1+0+0), terza a 2”7.

Lisa ha provato ad allungare sull’ultima salita, ma le francesi si sono rivelate più efficaci nei tratti in discesa e in pianura, dove la potenza sugli sci stretti fa la differenza. Resta comunque un segnale estremamente confortante in ottica olimpica: per l’azzurra si tratta del terzo podio individuale stagionale e del settimo complessivo considerando anche le prove a squadre. Il bottino di podi individuali in Coppa del Mondo ammonta ora a 30, ma, tenendo in considerazione anche i Mondiali si sale a 34. A completare questo autentico dominio transalpino, la leader della classifica generale Lou Jeanmonnot (0+1+0+0), quarta a 8”9, e Camille Bened (0+0+0+0), quinta a 38”7.

Una Mass Start dal sapore speciale anche per Dorothea Wierer, alla sua ultima apparizione in Coppa del Mondo sulla pista di Nové Město, prima di chiudere la carriera a Milano Cortina. Per la campionessa altoatesina un settimo posto finale, frutto di tre errori al poligono equamente distribuiti nelle prime serie di tiro e di uno zero conclusivo che le ha permesso di salutare il circuito con orgoglio: settima a 58”8 dalla vetta, tra l’applauso silenzioso di chi sa di aver scritto pagine indelebili di questo sport.