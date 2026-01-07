Biathlon, programma stravolto a Oberhof: i nuovi orari del fine settimana

Cambio di programma nel primo appuntamento della Coppa del Mondo di biathlon nel 2026 (8-11 gennaio). A Oberhof (Germania), le previsioni meteorologiche non promettono nulla di buono e per questo si è deciso di cambiare il programma originario delle gare di questa tappa del massimo circuito internazionale.

Originariamente, nella località della Turingia, sarebbe spettato solo agli uomini aprire le danze con la 10 km Sprint maschile. Per quanto detto, nel day-1 (8 gennaio) ci saranno le due gare sui due poligoni maschile e femminile. La 10 km degli uomini inizierà alle 11:30, mentre la 7.5 km delle donne scatterà dalle 14:15.

Ci sarà, quindi, un giorno di buco (9 gennaio), e si riprenderà sabato 10 gennaio. Si prospetta una giornata chiave, con la Pursuit maschile e la staffetta femminile. Il sipario calerà domenica 11 gennaio, quando si disputeranno la staffetta maschile e l’inseguimento femminile sui 10 km.

In questo modo si spera di prevenire complicazioni legate al meteo, consentendo anche agli atleti di tirare il fiato dopo le Sprint della prima giornata dell’appuntamento teutonico. Di seguito il programma:

COPPA DEL MONDO BIATHLON OBERHOF 2026

Giovedì 8 gennaio 2026

Ore 11:30 10 km Sprint maschile a Oberhof (Germania)

Ore 14:15 7.5 km Sprint femminile a Oberhof (Germania)

Sabato 10 gennaio 2026

Ore 12:00 12.5 km Pursuit maschile a Oberhof (Germania)

Ore 14:25 staffetta femminile a Oberhof (Germania)

Domenica 11 gennaio 2026

Ore 11:00 staffetta maschile a Oberhof (Germania)

Ore 14:30 10 km Pursuit femminile a Oberhof (Germania)