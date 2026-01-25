Biathlon

Biathlon, i convocati dell’Italia per gli Europei. Bionaz e Comola le punte azzurre a Sjusjoen

Erik Nicolaysen

Pubblicato

2 minuti fa

il

Bionaz / Lapresse

Quando mancano esattamente due settimane alla staffetta mista olimpica di Anterselva, la Coppa del Mondo di biathlon si ferma dopo la tappa di Nove Mesto e ripartirà addirittura il 5 marzo in Finlandia, ma nei prossimi giorni ci sarà spazio per un altro appuntamento internazionale con in palio delle medaglie. Stiamo parlando dei Campionati Europei Open 2026, in programma a Sjusjoen da mercoledì 28 gennaio a domenica 1° febbraio.

La rassegna continentale è inserita nel calendario dell’IBU Cup come sesta tappa stagionale del circuito cadetto e rappresenta per alcuni atleti un ultimo test agonistico in vista degli imminenti Giochi Olimpici. In realtà tutti i big rinunceranno all’evento (non particolarmente prestigioso in questa disciplina) per concentrarsi sulla fase finale della preparazione verso le gare a cinque cerchi.

Il direttore tecnico della Nazionale italiana Klaus Höllrigl ha convocato 6 uomini e 6 donne per gli Europei Open di Sjusjoen (in Norvegia), tra cui un paio di elementi abituati negli ultimi anni a frequentare la Coppa del Mondo come Didier Bionaz e Samuela Comola. Il resto della spedizione tricolore sarà composto da Marco Barale, Felix Ratschiller, Christoph Pircher, Daniele Cappellari, Davide Compagnoni al maschile e Martina Trabucchi, Beatrice Trabucchi, Linda Zingerle, Ilaria Scattolo, Fabiana Carpella in campo femminile.

L’unico di questo gruppo che dovrebbe essere presente anche ad Anterselva è Bionaz, chiamato però ad un salto di qualità in termini di efficienza al poligono per poter dare delle garanzie ai tecnici nell’ottica di un possibile inserimento nel quartetto della staffetta.

