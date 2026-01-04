Biathlon

Biathlon, forfait di Johan-Olav Botn per Oberhof! Grande occasione per Tommaso Giacomel in ottica Coppa del Mondo

Francesco Paone Casati

Pubblicato

1 minuto fa

il

Johan-Olav Botn non gareggerà nella tappa di Coppa del Mondo di Oberhof, programmata a partire da giovedì 8 gennaio. Il battistrada della classifica generale si è difatti ammalato e non sarà della partita nelle prime competizioni dell’anno solare 2026. Anche il connazionale Sturla Holm Lægreid diserterà il primo appuntamento tedesco, indebolendo ulteriormente la compagine norvegese.

Tuttavia, la notizia principale è rappresentata proprio dal forfait di Botn, che indossa il pettorale giallo con margine sulla concorrenza. Il ventiseienne scandinavo vanta 113 punti di vantaggio sul francese Eric Perrot e 129 sull’italiano Tommaso Giacomel.

Considerando come la vittoria valga 90 punti, è evidente come entrambi (così come chi segue nella graduatoria assoluta, a cominciare dallo svedese Sebastian Samuelsson), abbiano una grossa opportunità di scardinare le gerarchie.

Sono previste due gare individuali (sprint e inseguimento). Chiaramente, la prima competizione è propedeutica alla seconda. Dunque, giovedì 8 gennaio rappresenta una giornata cruciale nella rincorsa alla Sfera di cristallo. Riuscire a capitalizzare l’assenza del primo della classe, significherebbe balzarlo via e obbligarlo a inseguire.

Botn e Lægreid saranno sostituiti da Sverre Dahlen Aspenes e Martin Nevland, sinora distintisi in Ibu Cup. È però palese come la compagine scandinava, peraltro sconvolta dalla tragica scomparsa di Sivert Guttorm Bakken, si presenterà con una formazione rimaneggiata, aprendo dunque ulteriori possibilità nelle posizioni di vertice.

