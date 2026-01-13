Biathlon
Biathlon, Coppa del Mondo Ruhpolding 2026. In Baviera sono Wierer e Vittozzi a dettare legge!
La Coppa del Mondo di biathlon si appresta a vivere l’edizione 2026 di una delle proprie “Classiche monumento“. Con questo appellativo è doveroso definire Ruhpolding, località di culto per chi conosce bene la disciplina. Si rimane in Germania, ma il contesto cambia totalmente da Oberhof.
Fra Baviera e Turingia c’è difatti un abisso culturale. Non solo perché per quattro decenni l’una è stata parte della Germania Federale e e l’altra della DDR. Si tratta proprio dell’approccio alla vita dei bavaresi, decisamente più espansivi e gioviali di quanto non lo siano i tedeschi provenienti dal centro del Paese. Non a caso, Ruapading, come è denominata nel dialetto locale, è molto più festaiola di Oberhof!
Si parla di “Classica monumento” perchè Ruhpolding ha mancato l’appuntamento con il massimo circuito femminile solo per cause di forza maggiore (lavori di ammodernamento degli impianti, oppure pandemia). Qui si sono disputate 80 gare individuali di primo livello (16 quindici km, 33 sprint, 18 inseguimenti, 13 mass start), 36 a squadre (di cui 33 staffette) e 2 edizioni rosa dei Mondiali (1996, 2012).
BIATHLON – COPPA DEL MONDO
TAPPA N° 5 – SETTORE FEMMINILE
Località: Ruhpolding (Germania)
Prima volta in calendario: gennaio 1988
Si è gareggiato l’ultima volta nel: gennaio 2025
Grandi eventi organizzati: Mondiali 1996 e 2012
PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Mercoledì: Staffetta
Venerdì: Sprint
Domenica: Inseguimento
ATLETE PIU’ VINCENTI IN ASSOLUTO
SKJELBREID Liv Grete [NOR] – 5 vittorie
(2 SP, 3 PU) da gennaio 2002 a gennaio 2006
BERGER Tora [NOR] – 5 vittorie
(1 IN, 1 SP, 1 PU, 2 MS) da gennaio 2011 a gennaio 2013
ALBO D’ORO ULTIMO LUSTRO
2022 (SP) – ÖBERG Elvira [SWE]
2022 (PU) – RØISELAND Marte Olsbu [NOR]
2023 (IN) – VITTOZZI Lisa [ITA]
2023 (MS) – SIMON Julia [FRA]
2024 (SP) – TANDREVOLD Ingrid Landmark [NOR]
2024 (PU) – VITTOZZI Lisa [ITA]
2025 (IN) – JEANMONNOT Lou [FRA]
2025 (MS) – ÖBERG Elvira [SWE]
ATLETE IN ATTIVITA’ GIA’ SALITE SUL PODIO
5 (2-2-1) – VITTOZZI Lisa [ITA]
5 (2-0-3) – WIERER Dorothea [ITA]
4 (1-3-0) – PREUSS Franziska [GER]
4 (0-1-3) – ÖBERG Hanna [SWE]
3 (2-1-0) – ÖBERG Elvira [SWE]
3 (1-2-0) – TANDREVOLD Ingrid Landmark [NOR]
2 (1-1-0) – JEANMONNOT Lou [FRA]
2 (1-0-1) – SIMON Julia [FRA]
2 (0-1-1) – BATOVSKA-FIALKOVA Paulina [SVK]
1 (1-0-0) – KUZMINA Anastasiya [SVK]
1 (0-0-1) – ARNEKLEIV Juni [NOR]
1 (0-0-1) – BASERGA Amy [SUI]
1 (0-0-1) – RICHARD Jeanne [FRA]
N.B. : vengono riportate tutte le donne in attività de jure, al lordo di eventuali embarghi, squalifiche, pause maternità o impedimenti di altra natura. Il numero delle donne davvero attive è, dunque, de facto inferiore.
NAZIONI, PODI E VITTORIE
53 (14-27-12) – GERMANIA
32 (17-8-7) – NORVEGIA
26 (6-10-10) – FRANCIA
24 (9-6-9) – SVEZIA
24 (7-5-12) – RUSSIA
13 (5-3-5) – ITALIA
13 (4-5-4) – REP.CECA [All-Inclusive]
12 (4-2-6) – FINLANDIA
12 (4-6-1) – BIELORUSSIA
10 (4-3-3) – URSS + CSI
8 (2-2-4) – UCRAINA
7 (3-0-4) – BULGARIA
3 (1-1-1) – SLOVACCHIA
2 (1-0-1) – CANADA
1 (0-1-0) – CINA
1 (0-0-1) – SVIZZERA
I PODI ITALIANI DEL PASSATO
Vittorie
15 gennaio 2000 – SANTER Nathalie (SP)
14 gennaio 2016 – WIERER Dorothea (IN)
11 gennaio 2018 – WIERER Dorothea (IN)
12 gennaio 2023 – VITTOZZI Lisa (IN)
14 gennaio 2024 – VITTOZZI Lisa (PU)
2° posto
15 gennaio 1994 – SANTER Nathalie (SP)
17 gennaio 2019 – VITTOZZI Lisa (SP)
15 gennaio 2023 – VITTOZZI Lisa (MS)
3° posto
26 gennaio 1995 – SANTER Nathalie (IN)
9 gennaio 2016 – WIERER Dorothea (PU)
15 gennaio 2020 – WIERER Dorothea (SP)
12 gennaio 2022 – WIERER Dorothea (SP)
12 gennaio 2024 – VITTOZZI Lisa (SP)
ITALIANE, PRECEDENTI DONNE IN ATTIVITA’
WIERER Dorothea
Gare disputate: 28
Vittorie: 2
Podi: 5
Ingressi nella top-ten: 14
VITTOZZI Lisa
Gare disputate: 15
Vittorie: 2
Podi: 5
Ingressi nella top-ten: 8
COMOLA Samuela
Gare disputate: 5
Miglior risultato: 26° posto (IN gennaio 2025)
CARRARA Michela
Gare disputate: 6
Miglior risultato: 31° posto (SP gennaio)
Vantano presenze senza ingressi in zona punti anche Hannah Auchentaller, Rebecca Passler, Beatrice e Martina Trabucchi.
STAFFETTE, ULTIMI 5 PODI
2020 – NORVEGIA, Francia, Svizzera
2022 – FRANCIA, Svezia, Russia
2023 – NORVEGIA, Germania, Italia
2024 – FRANCIA, Svezia, Germania
2025 – GERMANIA, Norvegia, Francia
STAFFETTE, PRECEDENTI ITALIA
2° posto
13 gennaio 2018 – (Vittozzi, Wierer, Gontier, Sanfilippo)
3° posto
17 gennaio 2016 – (Vittozzi, Oberhofer, Runggaldier, Wierer)
14 gennaio 2023 – (Comola, Vittozzi, Passler, Wierer)