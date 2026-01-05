Biathlon, Coppa del Mondo Oberhof 2026: programma, orari, tv, streaming

La Coppa del Mondo di biathlon, disciplina che unisce sci di fondo e tiro a segno con la carabina, tornerà protagonista dall’8 all’11 gennaio 2026. Le gare andranno in scena sulle nevi di Oberhof, in Germania, una delle sedi più iconiche e tradizionali del calendario internazionale, ben conosciuta da atleti e addetti ai lavori.

Nella località della Turingia è previsto un programma di gare particolarmente intenso. Ad aprire il weekend saranno gli uomini con la Sprint maschile da 10 km, in programma giovedì 8 gennaio. Venerdì 9 gennaio toccherà invece alle donne, impegnate nella Sprint femminile da 7,5 km. Sabato 10 gennaio sarà una giornata chiave, con la Pursuit maschile e la staffetta femminile. Il sipario calerà domenica 11 gennaio, quando si disputeranno la staffetta maschile e l’inseguimento femminile sui 10 km.

In casa Italia i risultati recenti sono stati estremamente positivi: 4 vittorie e 9 podi complessivi, numeri che confermano l’elevata qualità del gruppo azzurro. A Oberhof, tuttavia, non saranno presenti Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, che hanno scelto di concentrare il lavoro sulla preparazione in vista del principale obiettivo stagionale, ovvero le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il punto di riferimento della squadra italiana sarà dunque Tommaso Giacomel, chiamato a guidare la formazione tricolore.

La quarta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2026 si svolgerà quindi da giovedì 8 a domenica 11 gennaio a Oberhof (Germania). Per quanto riguarda la copertura tv e streaming, non è prevista la trasmissione in chiaro: le gare saranno visibili in diretta streaming su Eurosport 1 e 2 HD, Discovery+, DAZN ed Eurovision Sport. Come sempre, OA Sport garantirà la DIRETTA LIVE testuale di tutte le competizioni, con aggiornamenti in tempo reale, cronaca e approfondimenti.

COPPA DEL MONDO BIATHLON OBERHOF 2026

Giovedì 8 gennaio 2026

Ore 14:10 10 km Sprint maschile a Oberhof (Germania) – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN e su Eurovision Sport.

Venerdì 9 gennaio 2026

Ore 14:25 7.5 km Sprint femminile a Oberhof (Germania) – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN e su Eurovision Sport.

Sabato 10 gennaio 2026

Ore 12:00 12.5 km Pursuit maschile a Oberhof (Germania) – Diretta streaming su Eurosport2 HD, Discovery+, DAZN e su Eurovision Sport.

Ore 14:25 staffetta femminile a Oberhof (Germania) – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN e su Eurovision Sport.

Domenica 11 gennaio 2026

Ore 11:00 staffetta maschile a Oberhof (Germania) – Diretta streaming su Eurosport2 HD, Discovery+, DAZN e su Eurovision Sport.

Ore 14:30 10 km Pursuit femminile a Oberhof (Germania) – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN e su Eurovision Sport.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO DI BIATHLON OBERHOF: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport1 e 2 HD, Discovery+, DAZN e su Eurovision Sport

Diretta testuale: OA Sport