Biathlon, Coppa del Mondo Nove Mesto 2026: programma, orari, tv, streaming

La Coppa del Mondo di biathlon, disciplina che unisce sci di fondo e tiro a segno con la carabina, tornerà subito protagonista dal 22 al 25 gennaio 2026. Le gare andranno in scena sulle nevi di Nove Mesto Na Morave, in Cechia, in un appuntamento particolare essendo l’ultimo a precedere le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina.

Sarà da verificare, per questo, la composizione delle singole squadre. E’ lecito pensare che, volendo dare priorità ai Giochi, alcuni dei big scelgano di tirare il fiato e di allenarsi nell’ottica a Cinque Cerchi piuttosto che spendere energie nella tappa ceca.

In casa Italia vedremo come ci si comporterà. Tommaso Giacomel ha salutato Ruhpolding forte sempre del pettorale giallo e potrebbe prendere parte a questo round del massimo circuito internazionale anche per rafforzare la sua posizione di vertice. Al femminile sia Dorothea Wierer che Lisa Vittozzi hanno deciso di sacrificare la tappa di Oberhof per un richiamo di preparazione per le Olimpiadi. Per questo, la loro presenza dovrebbe esserci, a meno di problemi di salute che non si augurano.

La sesta tappa della Coppa del Mondo di biathlon si svolgerà quindi da giovedì 22 a domenica 25 gennaio a Nove Mesto Na Morave (Cechia). Per quanto riguarda la copertura tv e streaming, non è prevista la trasmissione in chiaro: le gare saranno visibili in diretta streaming su Eurosport 1 e 2 HD, Discovery+, DAZN ed Eurovision Sport. Come sempre, OA Sport garantirà la DIRETTA LIVE testuale di tutte le competizioni, con aggiornamenti in tempo reale, cronaca e approfondimenti.

COPPA DEL MONDO BIATHLON NOVE MESTO 2026

Giovedì 22 gennaio

Ore 18:15 15 km Short Individuale uomini a Nove Mesto Na Morave (Cechia)

Venerdì 23 gennaio

Ore 18:15 12.5 km Short Individual donne a Nove Mesto Na Morave (Cechia)

Sabato 24 gennaio

Ore 13:15 single mixed relay a Nove Mesto Na Morave (Cechia)

Ore 15:10 staffetta mista a Nove Mesto Na Morave (Cechia)

Domenica 25 gennaio

Ore 15:15 15 km Mass Start uomini a Nove Mesto Na Morave (Cechia)

Ore 18:15 12.5 km Mass Start donne a Nove Mesto Na Morave (Cechia)

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON NOVE MESTO 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport1 e 2 HD, Discovery+, DAZN e su Eurovision Sport

Diretta testuale: OA Sport