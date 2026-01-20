Biathlon, Coppa del Mondo Nove Mesto 2026. Al maschile già due podi per Giacomel in Cechia

Sarà Nove Mesto na Morave a ospitare la sesta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-26. Ci troviamo di fronte a una situazione anomala, figlia delle circostanze. D’altronde, Anterselva sarà il palcoscenico delle gare dei Giochi olimpici invernali 2026. Dunque, si è dovuta fare di necessità virtù, cercando un’altra location per l’ultima tappa di gennaio.

Si è optato per l’impianto situato in Cechia, dove il massimo circuito ha effettuato scalo per la prima volta nell’inverno 2011-12, ovvero quello precedente all’edizione 2013 dei Mondiali. La manifestazione iridata é poi tornata una seconda volta nel 2024. D’altronde, gli appuntamenti organizzati nella Vysocina Arena sono sempre benedetti da una marea di spettatori.

Finora, sulle nevi della Moravia si sono disputate 29 gare maschili individuali di primo livello (3 venti km, 11 sprint, 10 inseguimenti, 5 mass start). Volgeno lo sguardo alle competizioni miste, se ne contano invece complessivamente 9 (5 staffette a quartetti e 4 single mixed a coppie).

BIATHLON – COPPA DEL MONDO

TAPPA N° 6 – SETTORE MASCHILE

Località: Nove Mesto na Morave (Rep.Ceca)

Prima volta in calendario: gennaio 2012

Si è gareggiato l’ultima volta nel: marzo 2025

Grandi eventi organizzati: Mondiali 2013 e 2024

PROGRAMMA DEL WEEKEND

Giovedì: Short Individual

Sabato: Gare Miste

Domenica: Mass Start

ATLETA PIU’ VINCENTE IN ASSOLUTO

BØ Johannes Thingnes [NOR] – 10 vittorie

(1 IN, 3 SP, 3 PU, 3 MS) da dicembre 2018 a febbraio 2024

ALBO D’ORO ULTIMO LUSTRO

2021 (SP) – DESTHIEUX Simon [FRA]

2021 (PU) – BØ Tarjei [NOR]

2021 (SP) – FILLON MAILLET Quentin [FRA]

2021 (PU) – FILLON MAILLET Quentin [FRA]

2023 (SP) – BØ Johannes Thingnes [NOR] [NOR]

2023 (PU) – BØ Johannes Thingnes [NOR] [NOR]

Mondiali 2024 (SP) – LÆGREID Sturla Holm [NOR]

Mondiali 2024 (PU) – BØ Johannes Thingnes [NOR]

Mondiali 2024 (IN) – BØ Johannes Thingnes [NOR]

Mondiali 2024 (MS) – BØ Johannes Thingnes [NOR]

2025 (SP) – JACQUELIN Emilien [FRA]

2025 (PU) – SAMUELSSON Sebastian [SWE]

ATLETI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO

6 (2-2-2) – FILLON MAILLET Quentin [FRA]

3 (2-0-1) – FAK Jakov [SLO]

3 (1-1-1) – JACQUELIN Emilien [FRA]

3 (0-0-3) – CHRISTIANSEN Vetle Sjåstad [NOR]

2 (1-1-0) – LÆGREID Sturla Holm [NOR]

2 (1-1-0) – SAMUELSSON Sebastian [SWE]

2 (0-2-0) – LOGINOV Alexander [RUS]

2 (0-2-0) – GIACOMEL Tommaso [ITA]

2 (0-0-2) – PONSILUOMA Martin [SWE]

1 (0-1-0) – RASTORGUJEVS Andrejs [LAT]

1 (0-0-1) – BABIKOV Anton [RUS]

1 (0-0-1) – HOFER Lukas [ITA]

N.B. : vengono riportati tutti gli uomini in attività “de jure”, al lordo di eventuali embarghi o squalifiche.

NAZIONI, PODI E VITTORIE

34 (16-9-9) – NORVEGIA

22 (8-7-7) – FRANCIA

10 (2-5-3) – RUSSIA

7 (0-4-3) – GERMANIA

6 (1-1-4) – SVEZIA

3 (2-0-1) – SLOVENIA

3 (0-2-1) – ITALIA

1 (0-1-0) – USA

1 (0-1-0) – LETTONIA

I PODI ITALIANI DEL PASSATO

2° posto

6 marzo 2025 – GIACOMEL Tommaso (SP)

8 marzo 2025 – GIACOMEL Tommaso (PU)

3° posto

11 marzo 2021 – HOFER Lukas (SP)

ITALIANI, PRECEDENTI UOMINI IN ATTIVITA’

GIACOMEL Tommaso

Gare disputate: 13

Podi: 2

Ingressi nella top-ten: 2

HOFER Lukas

Gare disputate: 23

Podi: 1

Ingressi nella top-ten: 4

BIONAZ Didier

Gare disputate: 10

Miglior risultato: 28° posto (SP Mondiali 2024)

Vantano presenze senza ingressi in zona punti anche Daniele Cappellari, Patrick Braunhofer ed Elia Zeni.

STAFFETTE MISTE, TUTTI I PODI

2013 {Mondiali} – NORVEGIA, Francia, Cechia

2015 – NORVEGIA, Cechia, Ucraina

2021 – NORVEGIA, Italia, Svezia

2023 – FRANCIA, Svezia, Norvegia

2024 {Mondiali} – FRANCIA, Norvegia, Svezia

STAFFETTE MISTE, PRECEDENTI ITALIA

2° posto

14 marzo 2021 – (Vittozzi, Wierer, Windisch D., Hofer)

SINGLE MIXED, TUTTI I PODI

2015 – RUSSIA, Norvegia, Ucraina

2021 – SVEZIA, Norvegia, Usa

2023 – NORVEGIA, Svizzera, Lettonia

2024 {Mondiali} – FRANCIA, Italia, Norvegia

SINGLE MIXED, PRECEDENTI ITALIA

2° posto

15 febbraio 2024 – (Giacomel, Vittozzi)