Biathlon, Coppa del Mondo femminile Nove Mesto 2026. Le azzurre spesso protagoniste in Moravia

La sesta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-26 si disputerà a Nove Mesto na Morave. Si tratta di un’autentica anomalia, figlia del fatto che Anterselva, dove generalmente si gareggia a fine gennaio, sia deputata a ospitare le competizioni dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026.

L’Ibu ha pertanto dovuto trovare un’alternativa, come succede ogni qual volta la località altoatesina organizza un grande appuntamento. La scelta è ricaduta sull’impianto ceco, entrato nel “giro” degli eventi di carattere internazionale al principio del XXI secolo e guadagnatosi rapidamente una solida reputazione. Lo dimostra il fatto di aver ottenuto l’organizzazione di due edizioni dei Mondiali nell’arco di poco più di un decennio (2013 e 2024).

Sino a oggi nella Vysocina Arena si sono disputate 29 gare femminili individuali di primo livello (3 quindici km, 11 sprint, 10 inseguimenti, 5 mass start). Sono parecchie anche le prove miste, poiché se ne contano 9 (5 staffette a quartetti e 4 single mixed a coppie).

BIATHLON – COPPA DEL MONDO

TAPPA N° 6 – SETTORE FEMMINILE

Località: Nove Mesto na Morave (Cechie)

Prima volta in calendario: gennaio 2012

Si è gareggiato l’ultima volta nel: marzo 2025

Grandi eventi organizzati: Mondiali 2013 e 2024

PROGRAMMA DEL WEEKEND

Venerdì: Short Individual

Sabato: Prove Miste

Domenica: Mass Start

ATLETA PIU’ VINCENTE IN ASSOLUTO

ECKHOFF Tiril [NOR] – 5 vittorie

(2 SP, 2 PU, 1 MS) da marzo 2020 a marzo 2021

ALBO D’ORO ULTIMO LUSTRI

2021 (SP) – ECKHOFF Tiril [NOR]

2021 (PU) – ECKHOFF Tiril [NOR]

2021 (SP) – ECKHOFF Tiril [NOR]

2021 (PU) – ECKHOFF Tiril [NOR]

2023 (SP) – RØISELAND Marte Olsbu [NOR]

2023 (PU) – RØISELAND Marte Olsbu [NOR]

Mondiali 2024 (SP) – SIMON Julia [FRA]

Mondiali 2024 (PU) – SIMON Julia [FRA]

Mondiali 2024 (IN) – VITTOZZI Lisa [ITA]

Mondiali 2024 (MS) – BRAISAZ Justine [FRA]

2025 (SP) – TANDREVOLD Ingrid Landmark [NOR]

2025 (PU) – SIMON Julia [FRA]

ATLETE IN ATTIVITA’ GIA’ SALITE SUL PODIO

5 (3-0-2) – SIMON Julia [FRA]

4 (1-2-1) – VITTOZZI Lisa [ITA]

4 (1-2-1) – BRAISAZ-BOUCHET Justine [FRA]

4 (0-2-2) – WIERER Dorothea [ITA]

3 (1-2-0) – TANDREVOLD Ingrid Landmark [NOR]

3 (0-2-1) – ÖBERG Hanna [SWE]

2 (1-0-1) – BILOSIUK Olena [UKR]

2 (1-0-1) – AKIMOVA Tatiana [RUS]

2 (0-1-1) – BATOVSKA-FIALKOVA Paulina [SVK]

2 (0-0-2) – PREUß Franziska [GER]

2 (0-0-2) – JEANMONNOT Lou [FRA]

1 (1-0-0) – KUZMINA Anastasiya [SVK]

1 (0-1-0) – DZHIMA Yuliia [UKR]

1 (0-1-0) – ALIMBEKAVA Dzinara [BLR]

1 (0-1-0) – HETTICH-WALZ Janina [GER]

1 (0-0-1) – HOJNISZ-STAREGA Monika [POL]

1 (0-0-1) – DAVIDOVA Marketa [CZE]

1 (0-0-1) – MICHELON Oceane [FRA]

N.B. : vengono riportate tutte le donne in attività de jure, al lordo di eventuali embarghi, squalifiche, pause maternità o impedimenti di altra natura. Il numero delle donne davvero attive è, dunque, de facto inferiore.

NAZIONI, PODI E VITTORIE

19 (13-5-1) – NORVEGIA

19 (5-4-10) – FRANCIA

14 (2-7-5) – GERMANIA

8 (1-4-3) – ITALIA

5 (1-1-3) – UCRAINA

5 (0-4-1) – SVEZIA

3 (2-1-0) – BIELORUSSIA

3 (2-0-1) – RUSSIA

3 (1-1-1) – SLOVACCHIA

3 (1-0-2) – REP.CECA

2 (1-1-0) – FINLANDIA

2 (0-1-1) – POLONIA

1 (0-0-1) – USA

I PODI ITALIANI DEL PASSATO

Vittorie

13 febbraio 2024 – VITTOZZI Lisa (IN) {Mondiali}

2° posto

17 dicembre 2016 – WIERER Dorothea (PU)

22 dicembre 2018 – WIERER Dorothea (PU)

11 febbraio 2024 – VITTOZZI Lisa (PU) {Mondiali}

18 febbraio 2024 – VITTOZZI Lisa (MS) {Mondiali}

3° posto

18 dicembre 2016 – WIERER Dorothea (MS)

6 marzo 2021 – VITTOZZI Lisa (SP)

12 marzo 2021 – WIERER Dorothea (SP)

ITALIANE, PRECEDENTI DONNE IN ATTIVITA’

VITTOZZI Lisa

Gare disputate: 19

Vittorie: 1

Podi: 4

Ingressi nella top-ten: 9

WIERER Dorothea

Gare disputate: 26

Podi: 4

Ingressi nella top-ten: 14

PASSLER Rebecca

Gare disputate: 3

Miglior risultato: 18° posto (PU marzo 2023)

COMOLA Samuela

Gare disputate: 7

Miglior risultato: 14° posto (PU marzo 2025)

CARRARA Michela

Gare disputate: 8

Miglior risultato: 21° posto (PU marzo 2025)

AUCHENTALLER Hannah

Gare disputate: 4

Miglior risultato: 27° posto (SP marzo 2025)

Vantano presenze senza ingressi in zona punti anche Martina Trabucchi e Linda Zingerle.

STAFFETTE MISTE, TUTTI I PODI

2013 {Mondiali} – NORVEGIA, Francia, Cechia

2015 – NORVEGIA, Cechia, Ucraina

2021 – NORVEGIA, Italia, Svezia

2023 – FRANCIA, Svezia, Norvegia

2024 {Mondiali} – FRANCIA, Norvegia, Svezia

STAFFETTE MISTE, PRECEDENTI ITALIA

2° posto

14 marzo 2021 – (Vittozzi, Wierer, Windisch D., Hofer)

SINGLE MIXED, TUTTI I PODI

2015 – RUSSIA, Norvegia, Ucraina

2021 – SVEZIA, Norvegia, Usa

2023 – NORVEGIA, Svizzera, Lettonia

2024 {Mondiali} – FRANCIA, Italia, Norvegia

SINGLE MIXED, PRECEDENTI ITALIA

2° posto

15 febbraio 2024 – (Giacomel, Vittozzi)