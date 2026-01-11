Biathlon
Biathlon, azzurri in top 20 nelle pursuit dell’IBU Cup ad Arber
Si chiude la quarta tappa dell’IBU Cup 2025-2026 di biathlon: ad Arber, in Germania, nelle pursuit odierne si registrano i successi del francese Antonin Guigonnat e della tedesca Marlene Fichtner, mentre in casa Italia chiudono al 18° posto sia Marco Barale che Ilaria Scattolo.
Nella 12.5 km pursuit maschile doppietta transalpina, con il successo di Antonin Guigonnat che, con lo zero al poligono, vince in 33’59″7, andando a precedere il connazionale Gaetan Paturel, secondo con tre errori, a 12″2, ed il norvegese Kasper Kalkenberg, terzo con un bersaglio mancato, a 30″0.
Il miglior azzurro è Marco Barale, 18° con 5 errori al tiro, a 3’05″0, mentre Daniele Cappellari, con 19/20 al tiro, risale fino al 21° posto, a 3’15″5. A punti anche Cristoph Pircher, 24°, Nicola Romanin, 25°, Davide Compagnoni, 29°, e Nicolò Betemps, 33°.
Nella 10 km pursuit femminile arriva la doppietta teutonica con Marlene Fichtner prima, senza errori al tiro, in 30’35″1, davanti alla connazionale Sophia Schneider, seconda con 2 bersagli mancati, a 24″2, ed alla francese Amandine Mengin, terza con 18/20 al poligono, a 53″8.
La miglior italiana è Ilaria Scattolo, 18ma con 3 errori, a 3’33″8, davanti a Martina Trabucchi, 19ma con 5 bersagli mancati, a 3’41″7. Vanno a punti anche Beatrice Trabucchi, 23ma, Fabiana Carpella, 35ma, Sara Scattolo, 36ma, ed Astrid Plosch, 40ma.