Biathlon, alle Olimpiadi 2026 ci sarà anche Anastasiya Kuzmina. La più blasonata di sempre sarà sulle nevi di Anterselva

È ufficiale la presenza di Anastasiya Kuzmina a Milano Cortina 2026. La quarantunenne siberiana naturalizzata slovacca è stata convocata per la manifestazione a Cinque cerchi che avrà luogo fra poche settimane. Questo significa che, nel biathlon, le imminenti Olimpiadi avranno al via la donna più blasonata di sempre.

Kuzmina è difatti una delle due biathlete capaci di conquistare 3 medaglie d’oro a livello individuale. L’altra è la bielorussa Darya Domracheva. Tuttavia, fra le due intercorre una grande differenza. La veterana originaria di Tjumen si è fregiata dei suoi successi in tre edizioni differenti (sprint a Vancouver 2010 e Sochi 2014, mass start a PyeongChang 2018). Viceversa, la trentanovenne di Minsk ha concentrato tutte le sue affermazioni nel 2014.

Inoltre, Kuzmina ha associato 3 argenti ai suoi successi (inseguimento 2010, inseguimento e individuale 2018), mentre Domracheva si è “fermata” (bontà sua!) a un argento e un bronzo. Nessuna donna, oltre ad Anastasia, si è issata a 6 medaglie individuali complessive.

La siberiana, classe 1984, si era ritirata nel 2019. Tuttavia, nel 2023, aveva sorprendentemente annunciato il proprio ritorno in attività. I risultati non sono più stati d’eccellenza, tuttavia i migliori in assoluto si sono concentrati proprio nelle ultime settimane, durante le quali la navigata biathleta è stata capace di tornare a piazzarsi fra le prime 20 in gare di Coppa del Mondo.

Tanto è bastato per conferirle il ruolo di numero due di Slovacchia, la nazione che l’ha accolta dal 2008, permettendole di guadagnare la convocazione ai Giochi. Saranno i quarti della carriera, considerata la sua assenza da Pechino 2022 e il fatto di non essere stata presa in considerazione per Torino 2006, quando era russa e non aveva risultati all’altezza di tante connazionali.

Ovviamente, pensare che Kuzmina possa realizzare a Milano Cortina 2026 quanto compiuto in tutte le Olimpiadi ai quali ha preso parte, ossia vincere una medaglia d’oro, è irrealistico. Cionondimeno, va rimarcata la sua presenza, che impreziosisce il campo partenti del settore femminile.

Certo, c’è sempre la staffetta, dove la Slovacchia ha conseguito un quinto posto nella stagione corrente. Sarebbe cionondimeno sensazionale trovare la nazione mitteleuropea sul podio della prova programmata ad Anterselva il prossimo 18 febbraio. Nel qual caso, la narrativa avrebbe modo di sbizzarrirsi.