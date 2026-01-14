Berrettini-Schoolkate, Kooyong Classic 2026: orario, tv, programma, streaming

Domani, giovedì 15 gennaio, Matteo Berrettini sarà nuovamente in campo nel torneo di esibizione del Kooyong Classic. A Melbourne Park ci si prepara al meglio in vista degli Australian Open, in programma dal 18 gennaio al 1° febbraio. Berrettini vuole partire col piede giusto in questo 2026, dopo essersi allenato a Dubai lungamente in cerca della miglior forma.

Il romano disputerà il suo secondo incontro in questo evento. All’esordio contro l’americano Learner Tien, Matteo si è imposto in maniera piuttosto netta contro il mancino statunitense, mettendo in mostra un ottimo tennis. Cercherà una replica nella sfida che lo attende nella prossima nottata italiana contro l’australiano Tristan Schoolkate.

Un buon test per il classe 1996 del Bel Paese, al cospetto di un giocatore abile sia nei colpi al rimbalzo che nella transizione verso la rete. Probabile che l’aussie cercherà di pungolare più volte Berrettini dal lato del rovescio per prendere campo e chiudere il punto. Vedremo come l’azzurro saprà far fronte a questa eventuale strategia.

La partita tra Matteo Berrettini e Tristan Schoolkate, valida per la terza e ultima giornata del Kooyong Classic 2026 di Melbourne (Australia), si giocherà giovedì 15 gennaia e sarà il secondo incontro in programma sul campo centrale, con inizio degli incontri dalle ore 00:30 italiane. La diretta TV di Berrettini-Schoolkate sarà trasmessa su SuperTennis HD. La diretta streaming sarà disponibile su supertennis.tv e su SuperTennix.

BERRETTINI-SCHOOLKATE KOOYONG CLASSIC 2026

Giovedì 15 gennaio

CENTRE COURT – Inizio alle 00:30 italiane

1. Daniela Hantuchova (SVK) vs Priscilla Hon (AUS)

A seguire

2. Tristan Schoolkate (AUS) vs Matteo Berrettini (ITA)

A seguire

3. BU Yunchaokete (CHN) vs Alexander Bublik (KAZ)

Non prima delle 05:30 italiane

4. Flavio Cobolli (ITA) vs Alexander Zverev (GER)

PROGRAMMA BERRETTINI-SCHOOLKATE KOOYONG CLASSIC 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennix