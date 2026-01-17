Berrettini, nuovo campanello d’allarme prima degli Australian Open 2026: cosa sta succedendo a Melbourne

08:58 – Matteo Berrettini non sarà al via degli Australian Open 2026, arrivata in questo momento la comunicazione

Cresce la preoccupazione attorno a Matteo Berrettini. A pochi giorni dall’inizio degli Australian Open 2026, per il tennista romano suona l’ennesimo campanello d’allarme, proprio mentre l’esordio nel primo Slam stagionale si avvicina rapidamente. Il debutto è fissato per lunedì 19 gennaio, ma l’ostacolo iniziale è tutt’altro che semplice: dall’altra parte della rete ci sarà l’australiano Alex de Minaur, uno dei giocatori più solidi del circuito.

Il sorteggio non ha sorriso a Berrettini, arrivato a Melbourne senza lo status di testa di serie e quindi esposto al rischio di affrontare subito avversari di alto livello. Eppure, la preparazione sembrava essere stata curata nei minimi dettagli: settimane di lavoro intenso a Dubai, grande motivazione e una novità importante nello staff, con l’ingresso di Thomas Enqvist come supporto tecnico.

Scelta chiara anche sul calendario: nessun torneo ufficiale prima dello Slam. Dopo il trionfo in Coppa Davis a Bologna, Berrettini ha optato per una lunga fase di preparazione atletica e tecnica, seguita solo da qualche match di esibizione. Al Kooyong Classic, la vittoria convincente contro l’americano Learner Tien aveva acceso l’ottimismo, ma la successiva sconfitta contro Tristan Schoolkate, numero 97 del ranking mondiale, ha riaperto interrogativi e alimentato dubbi.

Nella giornata di ieri, inoltre, Berrettini avrebbe dovuto prendere parte a un’ulteriore esibizione, sponsorizzata Red Bull, insieme a Flavio Cobolli. Proprio quest’ultimo ha spiegato l’assenza dell’amico parlando di condizioni di salute non ottimali. A rendere il quadro ancora più incerto è arrivata anche la mancata presenza di Matteo alla conferenza stampa odierna, segnale che lascia pensare a una situazione più delicata del previsto.

A questo punto, non resta che attendere gli sviluppi e capire se il romano riuscirà a presentarsi al meglio all’appuntamento con il suo debutto australiano. L’Australian Open è alle porte, ma l’incertezza continua ad avvolgere il cammino del classe ’96 del Bel Paese.