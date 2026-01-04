Beatrice Chebet annuncia la gravidanza: la rivale di Battocletti si ferma dopo i grandi duelli olimpici e mondiali

Beatrice Chebet ha dominato in lungo e in largo l’ultimo biennio nel mezzofondo internazionale, conquistando la medaglia d’oro sui 5.000 e sui 10.000 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024 e ai Mondiali 2025. Le doppiette siglate ai Giochi e nell’ultima rassegna iridata hanno proiettato la formidabile keniana tra le grandi della storia sulle distanze più lunghe in pista, senza dimenticarsi dei due titoli mondiali conquistati nel cross tra il 2023 e il 2024.

Un vero e proprio portento che si distingue per l’eccellente resistenza e per una volata impeccabile, vero marchio di fabbrica della 25enne nativa di Kericho. La primatista mondiale di entrambe le specialità è riuscita ad avere la meglio sulla nostra Nadia Battocletti sui 10.000 metri sia alle Olimpiadi che ai Mondiali, ma l’azzurra è sembrata essere l’unica con le concrete capacità per poter battere l’africana, mettendosi al collo un doppio argento di enorme spessore agonistico.

Beatrice Chebet era attesa sabato 10 gennaio a Tallahassee (USA) per difendere il titolo iridato nella corsa campestre e andare a caccia del tris riuscito in passato soltanto alla norvegese Waitz e alla statunitense Jennings, ma la classe 2000 ha comunicato che non sarà della partita perché è incinta. Prima gravidanza per la keniana, che salterà dunque tutto il 2026 e ha già dato appuntamento al 2027: in questa stagione non sono previsti i Mondiali, dunque rinuncerà soltanto ai vari meeting di Diamond League, mentre il prossimo anno andranno in scena i Mondiali pre-olimpici.

La rivedremo prossimamente lungo il cammino che condurrà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, intanto la notizia della gravidanza riguarda da vicino Nadia Battocletti perché stiamo parlando della sua rivale di riferimento. Dopo aver vinto gli Europei di Cross e la BOclassic a dicembre, l’azzurra si concentrerà sul Campaccio e sulle indoor, per poi puntare agli Europei, in programma a Birmingham (Gran Bretagna) nel mese di agosto.