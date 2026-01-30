Basket: Vildoza, l’uomo del destino! Virtus Bologna corsara in casa dell’AS Monaco in Eurolega

Luca Vildoza, con una tripla a quattro secondi dalla fine, regala alla Virtus Bologna una delle vittorie più importanti della sua Eurolega. La dodicesima, sì, ma è anche quella che prova a riavvicinarla alla zona play-in, al momento distante un paio di successi. Intanto è sbancato uno dei campi più difficili, quello dell’AS Monaco, che in casa aveva perso solo due volte. L’82-84 arriva, peraltro, senza Carsen Edwards, con un grande Derrick Alston da 19 punti e contro una solita versione di Mike James da 17.

Che il Monaco, pur in una situazione extra campo che non è esattamente delle più stabili (ci sono stipendi arretrati e tutto porta verso il Principato di Monaco intenzionato a rilevare in maniera diretta il club), voglia giocarsela eccome si vede fin dall’inizio. Dopo alcuni minuti piuttosto equilibrati, ci pensa Blossomgame a tentare di dare una sterzata alle cose con il 13-7. Alston e Morgan pareggiano a quota 13, poi arriva ancheil 17-18 di Ferrari, ma a quel punto riesplode il Monaco con James e Strazel grandi protagonisti. Completa l’opera Nedovic che, sulla sirena, ancora da tre realizza il 30-22.

Vildoza ricomincia con due punti che lanciano una fase nella quale la Virtus, pur non avendo grande continuità realizzativa, quantomeno resta attivamente vicina. E i frutti si vedono dal 37-30 in poi, quando Mirotic e Tarpey smettono di realizzare, lo fanno Morgan, Vildoza e Alston ed è 37-37 anche con un gran contributo difensivo di Akele, che dove non stoppa fa muro su tutto quel che può. Ivanovic manda in campo anche Accorsi che si comporta bene, ma il protagonista è Alston che risponde a Blossomgame. Ma è ancora il Monaco ad avere l’ultima parola: Diallo è protagonista delle ultime fasi e all’intervallo si va sul 51-44.

Theis inaugura la seconda metà di gara con due liberi, ma in generale il Monaco non riesce ad andar via e nemmeno la Virtus si avvicina subito. Da una parte funziona la coppia Diarra-Akele con elementi di Alston, dall’altra Okobo cerca di non tenere a secco i padroni di casa, con il risultato che a metà quarto si è sul 58-54. A una tripla di Morgan risponde Blossomgame, poi Jallow riesce a stoppare Theis in transizione e Akele ne approfitta per realizzare cinque punti in serie che valgono il 62-62. A quel punto si segna poco, a parte la tripla di Strazel che manda le squadre agli ultimi 10′ dalla fine sul 65-62.

Quello che accade al ritorno sul parquet ha del clamoroso: la Virtus, semplicemente, scappa via. Diouf firma il vantaggio e, con Hackett, è il grande fautore di una fase nella quale prima c’è il +7 e poi il +11 da parte dei bianconeri, che realizzano un parziale di 1-15 nel giro di poco meno di cinque minuti. A quel punto, però, il Monaco sa che non c’è più tanto da scherzare, ritrova Okobo e Strazel che riducono lo svantaggio a 7 punti. Fino ai 3′ dalla fine il vantaggio resta sul 75-81, ma a quel punto Bologna riesce a segnare sempre meno, anzi quasi mai, e nel frattempo Okobo da tre, Theis con un 1/2 e poi James colpiscono: 82-81 a 1’20” dalla fine, dopo che lo stesso James era stato stoppato da Diarra. Un instant replay e qualche conclusione dopo arriva il guizzo di Vildoza che, in uscita dal timeout, a 4″ dalla fine piazza la tripla frontale dell’82-84. Spanoulis fa in tempo a disegnarel lo schema d’attacco, che poi è Mike James contro tutti: lui sbaglia, la Virtus sbanca.

AS MONACO-VIRTUS BOLOGNA 82-84

MONACO – Okobo* 12, Blossomgame* 14, Michineau ne, Theis* 12, Diallo* 8, Hayes, Tarpey 3, Begarin ne, Nedovic 4, Strazel 11, Mirotic 1, James* 17. All. Spanoulis

BOLOGNA – Vildoza* 13, Niang* 2, Accorsi, Alston* 19, Canka ne, Hackett 7, Ferrari, Morgan 15, Diarra* 9, Jallow* 2, Diouf 6, Akele 11. All. Ivanovic