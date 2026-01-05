Basket
Basket, Venezia vince il derby con Treviso nel posticipo della 14a giornata
La Reyer Venezia fa suo il posticipo della quattordicesima giornata di serie A. Un derby veneto completamente in mano alla squadra di coach Spahija, che ha sconfitto per 87-66 la Nutribullet Treviso, raggiungendo così in classifica a 20 punti l’Olimpia Milano e la Bertram Tortona, mentre è un ritorno amaro sulla panchina di Treviso per Marcelo Nicola, con la Nutribullet che resta sempre all’ultimo posto con appena quattro punti.
I protagonisti principali del successo di Venezia sono sicuramente Kyle Wiltjer e RJ Cole, che hanno messo a referto rispettivamente 24 e 22 punti, risultando anche gli unici due a chiudere in doppia cifra. A Treviso, invece, non sono bastati i 25 punti di Leon Radosevic e i 21 di Muhammad Ali Abdur-Rahkman
Un avvio di gara molto equilibrato. Treviso parte meglio con Radosavic e Weber, ma Venezia risponde con Wheatle e poi anche con qualche buona giocata nel finale di quarto dei suoi italiani, chiudendo avanti alla prima sirena per 23-21. Si resta in equilibrio anche in avvio di secondo quarto e c’è il sorpasso di Treviso con Olisevicius (30-31). Wiltjer e soprattutto Cole firmano un primo allungo, ma Abdur-Rahkman tiene attaccata Treviso. All’intervallo è vantaggio Reyer per 46-39.
Alla ripresa dalla pausa lunga arriva la svolta nel match. Wiltjer e Cole continuano a dominare e Venezia arriva sulla doppia cifra di vantaggio e a fine terzo quarto è avanti 66-53. Radosevic e Abdur-Rahkman cercando di avvicinare ancora Treviso (67-60), ma è sempre Wiltjer a metter ela parola fine sul match, portando Venezia alla vittoria per 87-66.
IL TABELLINO DELLA PARTITA
UMANA REYER VENEZIA – NUTRIBULLET TREVISO 87-66 (23-21, 23-18, 20-14, 21-13)
Venezia: Tessitori 2, Cole 22, Horton 9, Lever 3, De Nicolao 1, Candi 11, Wheatle 8, Nikolic 2, Janelidze, Wiltjer 24, Valentine 5
Treviso: Weber 9, Perkins, Abdur-Rahkman 21, Torresani 5, Pinkins 1, Miaschi, Chillo 2, Guidolin, Pellegrino, Olisevicius 3, Radosevic 25, Spinazzè