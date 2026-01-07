Basket, Venezia vince ancora in EuroCup e supera al Taliercio il Cluj

Terza vittoria consecutiva per la Reyer Venezia in EuroCup e questo è un successo fondamentale per la squadra italiana perchè batte i rumeni del Cluj Napoca e li raggiunge in classifica con un record di 7-6, ribaltando anche la differenza canestri. Finisce 90-83 per la Reyer, che continua nel suo ottimo momento e si avvicina sempre di più alla qualificazione agli ottavi di finale.

Il protagonista della serata in casa Reyer è sicuramente Stefan Nikolic, che mette a referto 23 punti. In doppia cifra chiudono anche R.J. Cole con 18 punti e Chris Horton, che sfiorano anche la doppia doppia visto che mettono a referto rispettivamente 8 e 7 rimbalzi. Al Cluj non sono bastati i 18 punti di Trey Woodbury.

Inizio di match molto equilibrato con un continuo botta e risposta. Wiltjer tenta di costruire un primo allungo per la Reyer, ma i rumeni sono presenti e Venezia è avanti 19-16 alla prima sirena. Dopo due minuti del secondo quarto Venezia tocca il +8 con De Nicolao, ma il Cluj replica con Russell. La Reyer arriva anche sul +10, ma ancora il Cluk replica. Il finale di quarto premia però Venezia con Cole che sigilla il +7 (41-34).

Alla ripresa dalla pausa lunga meglio il Cluj, ma Venezia risponde colpo su colpo. Con Horton arriva un nuovo mini allungo veneto sul +9 (53-44). Il Cluj cerca ancora di rientrare, ma Nikolic permette ai padroni di casa di presentarsi negli ultimi dieci minuti ancora sul +9. Sempre Nikolic e poi Candi propiziano il +15 (71-56) con cui Venezia scappa via. Il Cluj, però torna sotto fino al -5, ma la Reyer non trema e vince 90-83.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

UMANA REYER VENEZIA – U BT CLUJ NAPOCA 90-83 (19-16, 22-18, 20-18, 29-31)

Venezia: Tessitori 8, Cole 18, Horton 11, Lever 5, De Nicolao 3, Candi 9, Wheatle 2, Nikolic 23, Janelidze, Wiltjer 9, Valentine 2

Cluj: Guzman 4, Molinar 11, Ceaser, Altit 4, Miletic 16, Russell 9, Woodbury 18, Richard 3, Taylor, Creek 18