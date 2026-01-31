Basket: Venezia passa su Cantù, colpo Udine sulla sirena a Tortona

Doppia vittoria in trasferta negli anticipi del sabato della Serie A 2025-2026. La diciottesima giornata si porta dietro una valida Venezia, che sbanca il mai facile PalaDesio, e Tortona che si fa sorprendere da Udine quasi sulla sirena in un incontro tirato fino alla fine.

BERTRAM DERTHONA TORTONA-APU OLD WILD WEST UDINE 79-80

Il colpo di mano è quello d’autore, con Mirza Alibegovic che trova la tripla che vale tantissimo alla Nova Arena, quella di un colpo davvero inatteso per Udine. Inizio particolarmente equilibrato, ma soprattutto parecchio privo di percentuali realizzative importanti (5-6 dopo 5′). Hubb prova a lanciare Tortona, Calzavara risponde ed è 18-16 dopo un quarto. Si riparte con una Bertram più che viva grazie a Baldasso e Chapman in particolare, ed è Vital che contribuisce all’approdo dei padroni di casa sul 37-28. Di qui in avanti Tortona sostanzialmente conserva il vantaggio fino all’intervallo (41-34).

Al rientro in campo l’Apu è brava a rosicchiare, momento dopo momento, tutto il divario: ci mette meno di quattro minuti, con Bendzius e Mekowulu che fanno bene, come pure Ikangi, che poi è l’autore del 46-46. Vital segna da nove metri, Alibegovic replica, la gara si accende ed è proprio Alibegovic stesso a firmare il vantaggio friulano sul 53-55. Nella lotta si arriva all’ultimo quarto sul 60-60, e Udine tenta seriamente l’allungo nei primi quattro minuti del periodo decisivo con Christon che da solo sigla uno 0-8 dei suoi. In un attimo Olejniczak e Strautins replicano fino al 66-68, e il controparziale è di 12-2 con il sorpasso che è proprio del lettone. Si arriva punto a punto nel finale che Tortona affronta avanti 79-77, ma Alibegovic a 5 secondi dalla fine la mette per il +1 Udine. Vital prova la replica, ma non va.

TOP SCORER

TORTONA – Hubb 21, Vital 17, Strautins 11

UDINE – Christon 18, Alibegovic 18, Calzavara 13

ACQUA S.BERNARDO CANTU’-UMANA REYER VENEZIA 81-86

La Reyer passa al PalaDesio e raggiunge temporaneamente Milano al terzo posto in classifica. Partono forte i lagunari con Wiltjer che subito si mostra in forma fino al 4-8, ma Cantù dimostra di non voler lasciare nulla di intentato, trovando un buon Ballo e a tratti anche Chiozza. Emerge però Cole, che spinge sull’acceleratore e porta l’Umana sul 16-25 dopo un quarto. Si riparte con Wheatle che firma il +10 veneziano, ma da parte canturina sono Green e Sneed ad accorciare fino al 27-30. Gli ospiti ripartono con Cole, ma a quel punto è quasi punto a punto fino al -1 di Ballo. A quel punto Venezia non ci sta e riprende la via dell’allungo con Wiltjer, Cole e Tessitori con il contributo di Parks. A metà gara è 38-50.

Si ricomincia con Ballo fasciato alla caviglia, Valentine che realizza da tre e la Reyer sul +15 (38-53). Sfiora le 20 lunghezze di vantaggio la squadra ospite, continuando ad appoggiarsi alla gran vena di Wiltjer che dall’arco è quasi infallibile. Cantù prova ancora a rientrare, ed è merito anche di Andrea De Nicolao se i padroni di casa ritornano sotto la doppia cifra di svantaggio, e sull’onda si trascinano anche Basile e Green per il 66-69 a 10′ dal termine. PalaDesio sempre più acceso in queste fasi, ma Venezia torna a mettere in piedi una bella difesa, anche se dalle due parti i quarti falli di Moraschini e Wiltjer non aiutano. Wheatle a quel punto si fa protagonista sia in attacco, con i canestri che portano fino al +8, che in difesa. Con tanto orgoglio la squadra di casa ritrova la mira da tre con Green e De Nicolao, tornando fino al -3, ma la Reyer in lunetta non trema e porta a casa il risultato.

TOP SCORER

CANTU’ – Green 16, Ballo 15, Basile 13

VENEZIA – Wiltjer 22, Cole 16, Parks 11