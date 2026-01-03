Basket, Varese batte in volata Napoli e si avvicina alla Final Eight di Coppa Italia

La Openjobmetis Varese continua la sua rimonta in classifica e batte anche Napoli nell’anticipo della quattordicesima e penultima giornata del girone d’andata della Serie A 2025-2026 di basket maschile. I ragazzi guidati da coach Kastritis Ioannis hanno ottenuto la terza vittoria di fila, agganciando la compagine partenopea a 12 punti (6-8 il bilancio) e restando pienamente in corsa per la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia.

Varese si è imposta per 84-81 all’Itelyum Arena di Masnago, portandosi provvisoriamente in un gruppo che va dal sesto al nono posto della graduatoria in attesa delle partite di domani e soprattutto degli sviluppi legati alla situazione di Trapani (attualmente con 12 punti ma vicina all’esclusione dal campionato) che potrebbero liberare uno slot in più per la fase finale della Coppa Italia.

Dopo un avvio di partita punto a punto, la prima squadra a provare un allungo è Varese che si porta sul 17-10 subendo però il rientro di Napoli e chiudendo la frazione inaugurale a +2 sul 20-18. In avvio di secondo periodo i campani mettono la freccia ed effettuano il sorpasso volando addirittura sul +7 (30-37) grazie ad un parziale di 14-3, ma i padroni di casa trovano la forza di reagire arrivando all’intervallo sotto di quattro sul 38-42.

Il botta e risposta tra le due formazioni prosegue anche nel terzo quarto, con Varese che piazza anche un 9-0 passando dal -6 al +3 sul 53-50 non riuscendo però a prendere totalmente il controllo del match e presentandosi agli ultimi dieci minuti di gioco sul 62-60. Il quarto periodo si apre con una fiammata di Napoli, che scappa sul +7 (62-69) subendo però successivamente un parziale di 10-1 e ritrovandosi in leggero svantaggio prima della volata finale (77-75). Decisivi negli ultimi 66″ una schiacciata di Moore ed il 4/4 ai liberi di Stewart per l’84-81 conclusivo in favore dei lombardi. MVP uno scatenato Tazè Moore da 24 punti.