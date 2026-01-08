Basket: Trapani, ricusazione dichiarata inammissibile. Antonini: “Incredibile”

La ricusazione richiesta dalla Trapani Shark della composizione del Collegio Giudicante del Tribunale federale è stata dichiarata inammissibile. Nemmeno 24 ore ed è arrivata la risposta a quanto richiesto dal club siciliano, delle cui vicende è ormai informato tutto il consesso della pallacanestro italiana e, forse, anche chi la palla a spicchi non la segue abitualmente.

Questo l’ultimo comunicato della Federazione: “La FIP comunica che la Corte Federale d’Appello, riunitasi oggi alle ore 12, in ordine all’istanza di ricusazione proposta nella giornata di ieri da Trapani Shark avverso la composizione del Collegio Giudicante del Tribunale federale, circostanziata, in un secondo momento, a soli due dei tre componenti, ha dichiarato la ricusazione inammissibile in riferimento ad uno dei due componenti in quanto non facente parte ab origine del Collegio stesso e il non luogo a provvedere per il secondo componente, in ragione della dichiarazione di astensione pervenuta dal medesimo componente“.

Non fa in tempo a parlare la FIP che arriva prontamente la nota di Valerio Antonini, presidente di Trapani, che si esprime con durezza attraverso il proprio account Facebook: “La corte Federale dichiara proprio ora inammissibile la nostra ricusazione della Giuria di ieri… a leggerla così uno pensa ah, leggiamo le motivazioni.

1 – Riccardo Demontis prima della decisione odierna in mattinata si alza e come un Samaritano sulla Via di Damasco preferisci tirarsi indietro e non far più parte spontaneamente della Giuria; Che bravo. Veramente commovente.

2 – Marco Lucente, inizialmente previsto come Presidente della Giuria dei tre Giudici, lo stesso che mi ha prima giudicato innocente il 17 dicembre e poi di nuovo colpevole il 30 dicembre, improvvisamente colpito qualche minuto prima dell’inizio della Sessione di ieri da una tremenda faringite che gli impedisce di parlare, ora si scopre che non fa più parte della Giuria in maniera definitiva.

E quindi non essendoci più spontaneamente e volontariamente né Lucente né Demontis, la richiesta è dichiarata inammissibile. Io rimango esterrefatto come la Giustizia Sportiva sia ridotta a questo. Incredibile è l’unica parola che mi viene in mente. Detto ciò, chissà che le sorprese non siano finite, intanto aspettiamo che venga nominata la nuova composizione della Giuria dopo le improvvise defezioni dei poveri Demontis e Lucente“.

Mentre proseguono le vicende fuori dal campo, in campo Trapani, in virtù di quanto accaduto due giorni fa a Samokov, in Bulgaria, non giocherà gara-2 del play-in di Champions League in quanto già eliminata con la fine (molto) anticipata di gara-1. Atteso sabato, invece, il confronto dell’ultima di andata in Serie A contro Trento al PalaShark.