Basket: Trapani esclusa dalla Serie A. Il verdetto ufficiale

Adesso è ufficiale: la Trapani Shark è esclusa dal campionato di Serie A 2025-2026. Scende a 15 squadre la massima serie, per effetto delle conseguenze della fine anticipata della partita tra i siciliani e la Dolomiti Energia Trentino dello scorso sabato, chiusasi dopo neanche cinque minuti quando il punteggio era di 11 a 26 per gli ospiti in quanto, tra usciti dal campo e per falli, sul parquet di trapanese ne è rimasto uno solo.

Questa la parte finale del verdetto del Giudice Sportivo, che, dopo aver elencato i fatti avvenuti, riassunto le puntate precedenti (compresa quella di Champions League contro l’Hapoel Holon), ha disposto il de profundis per il club granata:

“[…] Dispone l’esclusione della Trapani Shark (cod. FIP 050927) dalla partecipazione al Campionato di serie A per la presente stagione sportiva 2025-2026, conservando il diritto di iscriversi ai campionati Senior a libera partecipazione; annulla tutte le partite sin qui disputate dalla Trapani Shark come previsto dall’art. 17, comma 3, del Regolamento Esecutivo Gare; applica la sanzione dell’ammenda di Euro 600.000,00, pari a dodici volte quella prevista per la prima rinuncia dal Comunicato Ufficiale Contributi come previsto dall’art. 56, comma 2, del Regolamento di Giustizia; applica al Legale Rappresentante pro tempore, Sig. Valerio Antonini, la sanzione della inibizione per mesi tre ai sensi dell’art. 44 del Regolamento di Giustizia; dispone la trasmissione degli atti all’Ufficio Tesseramento per lo svincolo degli atleti Senior e al Comitato Nazionale Allenatori per l’annullamento dei tesseramenti CNA, ai sensi degli artt. 18 e 19 del regolamento Esecutivo Tesseramento e dell’art. 56, comma 3, del Regolamento di Giustizia; dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli eventuali accertamenti di competenza”.

Tradotto: Trapani è fuori dal campionato, le viene applicata la multa di sorta prevista in caso di fine anticipata del campionato, le squadre che contro la Shark avevano vinto (Tortona, Sassari, Varese, Virtus Bologna – per mezzo del 20-0 a tavolino – e Trento nella modalità già esplicitata) perdono due punti e ad Antonini vengono comminati tre ulteriori mesi di inibizione. I giocatori rimasti (ed erano ormai in pochi: Rossato, Sanogo e Pugliatti tra i senior) sono ufficialmente liberi di sistemarsi altrove. I campionati a libera partecipazione sono intesi come quelli dilettantistici (generalmente dalla Serie C Gold in giù).

La nuova classifica di Serie A diventa la seguente:

1 Bologna, Brescia 24

3 Milano*, Venezia 20

5 Tortona 18

6 Trieste 14

7 Trento, Udine, Cremona, Napoli* 12

10 Varese, Sassari 10

14 Reggio Emilia 8

15 Treviso, Cantù 6

Napoli e Milano hanno una partita in meno.

Per la Coppa Italia, di fatto, cambia parecchio perché l’uscita di scena di Trapani qualifica direttamente Udine e Napoli, resta da vedere in che ordine di classifica al fine di definire il tabellone ufficiale delle Final Eight.