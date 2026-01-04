Basket, Serie A: Sassari batte Brescia all’overtime. Rinasce Cremona, grande rimonta di Trento

Dopo la vittoria di Varese nell’anticipo di ieri, si sono da poco concluse le prime tre sfide della domenica di Serie a basket 2025-2026, valevoli per la quattordicesima giornata del campionato. Sono stati disputati tre match molto equilibrati, con la vera sorpresa rappresentata dal passo falso di Brescia, che cede contro Sassadri dopo un overtime. Andiamo a riepilogare i risultati delle partite.

DINAMO SASSARI-GERMANI BRESCIA 93-86

Grande vittoria, la terza consecutiva, per la Dinamo che batte in casa Brescia dopo un match tiratissimo. Nel primo quarto Sassari va anche avanti di 4 ma i bresciani rientrano subito e pareggiano con Ivanovic. I lombardi poi allungano con Cournooh ma Visconti e Pullen rimettono avanti gli isolani (22-19). Sassari continua a guidare il match ma Bilan e compagni non si arrendono e sorpassano nuovamente con un parziale di 0-10. Nel finale di frazione la Dinamo si riporta sotto. 43-45 all’intervallo lungo.

Nella ripresa succede di tutto; la tripla di Massinburg vale il +4 ospite ma Johnson risponde con la stessa moneta. I tanti errori portano all’ennesima parità sul 61 pari a 10′ dalla fine. Bilan riaggancia i sassaresi nei primi minuti dell’ultimo quarto, poi è la tripla di Johnson a firmare il 69 pari. Da questo momento la Dinamo va sempre avanti ma Brescia è abile a pareggiare sfruttando anche la lunetta. Ivanovic segna i due liberi del +3 Sassari a 31″ dalla sirena ma Johnson pareggia ancora da tre: overtime. I 5 minuti finali si aprono con la tripla di Buie, Bilan accorcia ma la Dinamo rimane avanti grazie ai liberi di McGlynn. I lombardi non trovano più i canestri dall’arco e Sassari allunga fino al +8. Nel finale, i liberi di Buie chiudono il match. Punteggio di 93-86 e vittoria di fondamentale importanza per Sassari. La Germani paga l’assenza di Della Valle, non basta la doppia doppia di Bilan (19 punti e 16 rimbalzi).

Tabellino: SAS: 20 Thomas, 16 Johnson, 13 Visconti, 12 McGlynn, 10 Buie. BRE: 19 Bilan, 14 Ivanovic, 14 Burnell, 11 Rivers, 10 Cournooh, 10 Massinburg

TRENTO-TRIESTE 89-87

Trieste sciupa il suo vantaggio ed una lucida Trento le infligge il terzo ko consecutivo. Primo quarto equilibrato con continui sorpassi fino al 14 pari. Poi è Ramsey a regalare agli ospiti il +4 prima che l’Aquila riaccorci nel finale (20-27). La squadra trentina però fa fatica e con Candussi i giuliani volano sul +11 provvisorio. Niang prova a reagire ma Trieste risponde colpo su colpo fino al 28-41. Forray accorcia ma Toscano segna ancora. Fine primo tempo che termina 36-52 per Trieste.

Nella ripresa il copione della partita non cambia, gli ospiti sono più pimpanti e volano sul +20 grazie a Brooks. Da qui però Trento reagisce e con Aldridge e Bayehe si riporta sotto. I giuliani iniziano a perdere palloni e non trovare più la via del canestro e l’Aquila ritrova fiducia (-11). Candussi chiude il terzo quarto con il canestro che vale il 66-81 a 10′ dalla fine. Battle segna il -10, Trieste sbaglia e Trento torna sul -5. Gli ospiti non segnano neanche dalla lunetta e Forray segna il -1. Jones si prende il 2/2 a 35″ dalla fine ma Battle segna il clamoroso sorpasso a 4″ dalla sirena. La tripla di Brown si spegne sul ferro. Vince in rimonta Trento per 89-87.

Tabellino: TRE: Battle 18, Aldridge 18, Jakimovski 12, Jones 12, Bayehe 11. TRI: Ramsey 20, Ruzzier 14, Deangeli 11, Brown 10, Candussi 10

CREMONA-REGGIANA 71-67

Rivede la luce dopo quattro sconfitte Cremona che batte in casa la Pallacanestro Reggiana. Inizio forte degli ospiti, i lombardi si sbloccano con Jones e impattano sull’8 pari. Gli emiliani piazzano l0 0-8 ma Cremona risponde con Veronesi e Grant (18-22). Primi minuti della seconda frazione molto equilibrati con Casarin che trova il nuovo pareggio. Il botta e risposta delle due squadre termina con il +3 ospite, ma Cremona risponde immediatamente con un 4-0. 37-36 per la Vanoli all’intervallo lungo.

Nella ripresa i padroni di casa partono forte e si portano subito sul +5 virtuale. Reggio accorcia, seguono minuti pieni di errori al termine dei quali gli ospiti passano con Caupain. Grant risponde per due volte ed a 10′ dalla fine Cremona conduce 52-47. I lombardi partono come sempre alla grande con un nuovo +8 firmato Casarin mentre Reggio prova a rispondere con il solito Caupain. Ndiaye vola sul ferro e scrive il +9 e la Vanoli va avanti di 12 a 2’40” dalla fine. Nel finale, i tentativi di rimonta degli emiliani sono vani. Vince Cremona 71-67.

Tabellino. CRE: Ndiaye 12, Grant 11, Casarin 9, Jones 8, Willis 8. REG: Caupain 20, Barford 17, Thor 10, Echenique 9