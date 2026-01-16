Basket, Serie A: parte senza Trapani il girone di ritorno

Prende il via domani il girone di ritorno della Serie A di basket e il tema del giorno, ovviamente, è l’assenza di Trapani in campo e un girone che vedrà scendere sul parquet solo quindici squadre. Con la cancellazione della squadra di Antonini dal massimo campionato della palla a spicchi cambia la corsa ai playoff e quella salvezza, con una sola squadra che verrà retrocessa.

E il weekend inizia subito con un big match, quello di Tortona dove arriva l’Olimpia Milano. Nel girone d’andata la squadra dell’ex Mario Fioretti fece subito il colpaccio al Forum, vincendo 71-74, ma ora i ragazzi di Peppe Poeta arrivano da sei successi consecutivi in LBA e dagli ottimi risultati in Eurolega. Sarà una sfida dura ed equilibrata tra due delle squadre più in forma del campionato. Sempre sabato sarà la volta di Trento-Cremona, uno spareggio tra due formazioni al margine della zona playoff e che vanno a caccia di punti fondamentali per continuare la corsa per la post season.

Domenica, invece, si inizia con Varese-Venezia, altra sfida da non perdere, con i padroni di casa che hanno un occhio sulla zona playoff e l’altra su quella salvezza, mentre i veneti sono attualmente quarti in classifica e vogliono confermarsi nella zona nobile. Scontro diretto in chiave playoff quello tra Sassari e Napoli, con i sardi che seguono i campani a due punti di distanza e vogliono ricucire il gap, mentre gli ospiti hanno la chance di allungare su una potenziale diretta concorrente.

A inizio stagione si sarebbe ipotizzato il match tra Udine e Reggio Emilia come lo scontro tra una formazione in zona playoff e una in lotta per la salvezza, ma difficilmente si sarebbero piazzati i neopromossi friulani al settimo posto della classifica e gli emiliani terz’ultimi. Ma attenzione, perché Reggio sta risalendo la china e si prospetta un match equilibratissimo. Si chiude, infine, con due testacoda: la Virtus Bologna ospita, infatti, una Treviso a caccia di punti per staccarsi dalla penultima posizione; mentre Brescia va in casa di una Cantù in piena crisi di risultati. Riposa, infine, Trieste che da calendario avrebbe dovuto affrontare Trapani.