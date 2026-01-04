Basket, Serie A: Milano soffre ma batte in volata Udine, Tortona sbanca anche Cantù

Si è da poco concluso il programma della domenica della Serie a di basket 2025-2026. Dopo le tre partite del pomeriggio, nella serata si sono disputati altri due match valevoli per la quattordicesima giornata del massimo campionato italiano. Successo al fotofinish per Milano che batte in casa Udine dopo un match più che complicato mentre Tortona si impone a Cantù in una sfida equilibrata fino alla fine.

OLIMPIA MILANO-UDINE 85-84

Milano soffre, resiste e rimonta Udine, aggiudicandosi una vittoria preziosissima in volata. Partono forte gli ospiti con un parziale in apertura di 2-8 prima Shields risponda da tre. I meneghini cercano di rimontare sfruttando le percentuali dall’arco ma i friulani rimangono davanti con Alibegovic. A Guduric risponde Dawkins e Udine resta in testa dopo 10′ (15-21). Le tre triple ospiti portano Udine sul +9 prima dei liberi di Dunston ed il -3 dell’Olimpia. Con Christon Udine riallunga ma Milano resta vigile e con LeDay va sul -1. Ellis pareggia ma Calzavara segna il libero che assicura il +1 ad Udine. All’intervallo lungo è 39-40 per gli ospiti.

Nella ripresa Flaccadori firma il primo vantaggio milanese e Brooks segna il +7 virtuale. Udine però non molla e si riporta subito sotto con Alibegovic. Calzavara prima opera il nuovo sorpasso e poi allunga sul +6. A 10′ dalla fine il parziale recita 54-63 per i friulani. Nell’ultimo quarto Guduric cerca di recuperare ma è ancora Alibegovic a tenere avanti Udine. Il serbo poi sigla da tre il sorpasso Olimpia; ne nasce un botta e risposta in lunetta che vale +2 milanese. Calazavara e Christon pareggiano, poi alla tripla di LeDay risponde quella di Alibegovic. L’ultimo possesso però vale la vittoria per Milano con il canestro da tre di Armani Brooks.

Tabellino. MIL: Shields 19, LeDay 16, Guduric 15, Brooks 14. UDI: Alibegovic 21, Calzavara 17, Christon 10, Dawkins 10

CANTÙ-TORTONA 79-85

Tortona non sbaglia ed infila in trasferta la quarta vittoria consecutiva battendo una coriacea Cantù, all’ottavo ko consecutivo. I lombardi partono forte portandosi avanti di 10 prima che Derthona risponda con Vital e Strautins. La grande rimonta degli ospiti prosegue fino al -2 grazie a Baldasso ma nel finale è ancora Cantù a fare la voce grossa (27-19). I padroni di casa conducono ma non allargano il loro vantaggio. Tortona allora ne approfitta riportandosi a -2 grazie a Vital e Strautins, prima di operare il sorpasso all’intervallo (44-46).

Nella ripresa Hubb segna il +5 ospite ma Cantù risponde con Green e sorpassa nuovamente. Nel finale il botta e risposta si conclude in parità. A 10′ dal termine il punteggio recita 62 pari. L’ultima frazione parte con un 0-8 ospite chiuso solo da Bortolani. Basile entra e segna i canestri del sorpasso ma Strautins riporta subito avanti i piemontesi. Nel finale l’intensità di Tortona cresce e la tripla del solito Strautins vale il +8 a 44″ dalla fine. Nel finale De Nicolao prova la rimonta ma la sirena spegne le speranze di Cantù.

Tabellino: CAN: Bortolani 23, Green 19, Ballo 11, Basile 9. TOR: Strautins 19, Vital 14, Gorham 10, Hubb 10