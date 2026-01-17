Basket, Serie A: Milano espugna Tortona, colpo Cremona a Trento

Si sono disputati oggi due anticipi della prima giornata di ritorno della Serie A di basket e sul campo sono scese Tortona, Milano, Trento e Cremona. E questo sabato regala due successi esterni, entrambi nati di fatto nella ripresa, con l’Olimpia e la Vanoli che escono alla distanza e portano a casa due vittorie di peso.

Avvio molto equilibrato a Tortona, dove i padroni di casa partono avanti e fanno da lepri contro Milano, anche se i ragazzi di Poeta non permettono ai piemontesi di scappare via. Massimo vantaggio di +5 per Tortona, con la sfida che è tra Vital e Brooks, e alla fine è la tripla di Manjon sulla sirena per il 27-25. Una tripla di Mannion valgono il primo vantaggio per Milano a inizio secondo quarto, anche se non si spezza l’equilibrio in campo. Poi fiammata di Tortona con Gorham per il nuovo +3 dei padroni di casa, ma nel finale ancora Mannion tiene lì Milano e si va al riposo sul 50-49.

Canestro, rimbalzo difensivo e assist a inizio ripresa per Brooks e Milano che torna avanti. Contro parziale di Tortona e attacchi che dominano ed equilibrio che non si spezza. Tra il 6’ e il 7’, però, accelera l’Olimpia con Ellis e Bolmaro e massimo vantaggio ospite sul +7. Ora è la difesa Olimpia a fare la differenza, fatica Tortona a trovare la via del canestro e si amplia il divario, arrivando a toccare il +10 e si chiude il terzo quarto sul 61-71. Due triple di Flaccadori fanno scappare via Milano a inizio ultimo quarto, con Tortona che fatica sempre a segnare e match ormai segnato. Gestisce, così, la partita l’EA7 Emporio Armani Milano che alla fine si impone 78-87, settimo successo consecutivo in campionato per Peppe Poeta, con Bolmaro top scorer dei suoi con 19 punti, ma anche 15 punti di un ottimo Mannion, mentre in casa Tortona ci sono 19 punti per Vital e 16 per Hubb.

Avvio di match caratterizzato da un botta e risposta tra Trento e Cremona, con i lombardi che provano a fare la voce grossa, rispondono i padroni di casa, ma Cremona ci riprova con le triple di Durham e Willis. Risponde Steward da oltre l’arco, poi sempre da tre trova il pareggio Aldridge, ma qui cambia marcia la squadra ospite che con Casarin e due triple di Veronesi chiude il primo quarto avanti 23-29. Torna a -2 Trento a inizio secondo quarto, ma ancora Veronesi da oltre l’arco la punisce e Cremona che tocca anche il +9, ancora con Casarin. Durham firma il +10 a metà quarto, ma contro parziale della Dolomiti Energia che rientra nel match, con una tripla di Battle che firma il -2. A 1’ dal riposo è Forray a chiudere la rimonta e un libero di Bayehe firma il 49-48 con cui si va al riposo.

La ripresa inizia con una giocata da tre punti di Jones e un canestro di Steward per il +5 di Trento e ora sono i padroni di casa a provare a spingere sull’acceleratore. Risponde, però, Cremona che resta in scia alla squadra trentina, anche se è ancora un ottimo Jones che obbliga più volte i lombardi al fallo e dalla lunetta firma il piccolo allungo che vale il 72-67 con cui si va all’ultimo stop. Torna sotto Cremona a inizio ultimo quarto, in un match che non vuole regalare ancora un dominatore, e una tripla di Veronesi vale il sorpasso a 7’50” dalla sirena. Fatica, ora, Trento a sbloccarsi e Cremona va sul +6, ma un canestro, una palla recuperata e un assist vincente di Steward riportano i padroni di casa a un possesso di svantaggio. Continua, però, l’elastico e spinta da Casarin Cremona riallunga poco dopo metà quarto andando sul +8. E proprio l’azzurro a prendere in mano la squadra in questo quarto e, così, Cremona espugna Trento imponendosi per 85-94, con 21 punti di Veronesi, 20 di Casarin, 18 di Willis e 14 di Durham. A Trento, invece, non bastano i 22 punti di Steward e i 18 di Jones per evitare la sconfitta.