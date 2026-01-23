Basket, Serie A: derby Milano-Varese e scontro salvezza tra Reggiana e Cantù

Va in scena questo fine settimana il diciassettesimo turno del massimo campionato italiano di basket e se il programma non propone big match di particolare spessore, sono comunque diverse le sfide interessanti, sia per la storia dello sport sia in chiave playoff e salvezza.

Si parte sabato pomeriggio con Napoli-Tortona, scontro interessante tra due formazioni in zona playoff e divise da quattro punti. Per i partenopei una vittoria è fondamentale per restare saldamente nella top 8, mentre i piemontesi vanno a caccia di due punti per riavvicinare invece le prime quattro posizioni. Sempre sabato si gioca Trieste-Sassari, con i padroni di casa chiamati a confermarsi ampiamente in zona playoff, mentre un colpo esterno darebbe un’importante spinta ai sardi in chiave salvezza.

Domenica, invece, si parte con Treviso-Trento, sfida importantissima per i padroni di casa per provare a staccare Cantù in ultima posizione, mentre per gli ospiti un successo esterno vorrebbe dire restare in scia alla zona playoff. Sfida salvezza, invece, tra Reggio Emilia e Cantù, con i padroni di casa che vogliono confermare il buon momento e staccarsi dalla zona calda della classifica, mentre i lombardi – alla prima con coach De Raffaele – sono a caccia del primo successo dopo 9 sconfitte. Sempre domenica sfida interessante tra Brescia e Udine, con i vicecampioni d’Italia che vogliono confermarsi prima forza del torneo, mentre i neopromossi friulani vogliono tentare il colpaccio per rientrare in zona playoff.

Il weekend si chiude con i posticipi di lunedì sera. Si parte dallo storico derby lombardo tra Milano e Varese, con i meneghini che vogliono continuare il percorso netto in campionato da quando è arrivato Poeta in panchina, mentre gli ospiti puntano a un successo per restare in scia alla zona playoff. In campo anche l’altra formazione di Eurolega, la Virtus Bologna, ospite di Cremona, in un match interessantissimo tra la prima in classifica e una delle sorprese del girone d’andata, coi lombardi che puntano a confermarsi in zona playoff.