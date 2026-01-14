Basket, Venezia centra il poker di vittorie consecutive in EuroCup battendo lo Slask Wroclaw

L’Umana Reyer Venezia non concede scampo allo Slask Wroclaw in EuroCup! Gli oro-granata rispettano il fattore campo al Taliercio vincendo per 103-76 nella quattordicesima giornata del girone A, trovando così il poker di vittorie per continuare a rimanere nelle posizioni che contano e che valgono l’accesso alla seconda fase. Alessandro Lever protagonista al pari di Carl Wheatle con 19 punti, con 15 punti di Chris Horton e 14 di Denzel Valentine – Kadre Gray top scorer per i polacchi con 15 punti, con 12 punti equamente divisi tra Nunez e Sanon.

Buon avvio della Reyer (5-2), con lo Slask che prende le misure e opera prontamente il sorpasso (5-7). Denzel Valentine sale in cattedra con due bombe in fila per il contro-sorpasso Venezia (15-9), con Wiltjer e Horton che danno il vantaggio in doppia cifra ai lagunari (19-9). Penava e Gray scuotono gli ospiti dall’arco (21-15), con Horton che trova l’appoggio per ristabilire il +10 (29-19). Un piazzato per parte di Tessitori e Wisniewski vale il 31-21 alla prima sirena.

Secondo quarto che si apre nel segno di Alessandro Lever con sette punti consecutivi (38-24), con Gray che riporta Wroclaw sotto la doppia cifra di svantaggio (40-31). Sanon dalla lunga distanza accorcia per gli ospiti (43-37), ma Wheatle dà nuovamente ossigeno all’Umana (48-39) con circa tre minuti al termine della frazione. 2+1 di Penava e -9 (53-44), con Horton che chiude il primo tempo sul punteggio di 55-44.

Nella ripresa la Reyer continua ad imporre il proprio ritmo, con Horton e Wheatle che allungano il parziale per la squadra di coach Spahija con un break di 8-0 (65-46). Gray prova a dare una scossa ai polacchi (65-49), ma Wheatle dalla lunetta fa 2/2 per il +20 Venezia (69-49). Gray segna e subisce fallo segnando il libero aggiuntivo per una timida reazione ospite (71-56), con una bomba di Stefan Nikolic e un appoggio di Sanon che valgono il 77-62 con cui si va all’ultima pausa breve del match.

Nel quarto conclusivo Venezia prova a respingere gli assalti finali dello Slask, con Rj Cole e Alessandro Lever che colpiscono da tre (84-67). Coleman-Jones risponde con la stessa moneta (84-70) per tenere vive le residue speranze del Wroclaw, con l’uno-due di Candi e Cole che riporta la Reyer a +18 (88-70). Altro parziale veneziano di 8-0 con Candi, Cole e Lever per aggiornare il massimo vantaggio a +21 (93-72), con il 2/2 a cronometro fermo di Czerniewicz per limitare i danni (98-76). Wheatle e Nikolic sfondano quota cento punti per il 103-76 con cui esulta il pubblico del Taliercio per la quarta vittoria di fila della Reyer in EuroCup.