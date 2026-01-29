Basket, l’Olimpia Milano supera il Partizan e ritrova la vittoria in Eurolega

Dopo tre sconfitte consecutive, l’Olimpia Milano ritrova la vittoria in Eurolega contro il Partizan Belgrado. Finisce 85-79 per la squadra di Peppe Poeta, che mette da parte il momento negativo e centra un successo assolutamente fondamentale per continuare almeno a tenere viva la speranza di raggiungere il decimo ed ultimo posto, che al momento dista ancora due vittorie. La prossima settimana altro impegno casalingo per Milano, che ospita il Baskonia in un altro match assolutamente da vincere.

Il migliore per l’Olimpia è Zach LeDay, che mette a referto 20 punti, risultando decisivo soprattutto nel finale di partita. Importante anche il contributo di Josh Nebo e Quinn Ellis, che hanno messo a referto rispettivamente 15 e 11 punti. Nove punti in nove minuti per Leandro Bolmaro, con l’argentino che poi ha lasciato il campo per un infortunio al gomito che appare grave. Al Partizan non sono bastati i 17 punti di Sterling Brown e i 16 di Cameron Payne.

Buon avvio di Milano soprattutto con LeDay, ma il Partizan comunque resta a contatto (12-10). Nebo vola sopra il ferro per un paio di volte e l’Olimpia prova a costruire un primo allungo, ma ancora i serbi riescono a tenersi vicino alla squadra milanese con Jekiri (21-19). Brooks firma quattro punti consecutivi, ma l’ultima firma del quarto è di Brown che completa il gioco da tre punti che chiude il primo quarto con Milano avanti 25-22.

Subito tripla di Brooks in apertura di secondo quarto e pronta risposta di Lakic. Per l’Olimpia si accende poi Bolmaro che con cinque punti consecutivi porta l’Olimpia sul +8 (33-25). Il Partizan, però, non crolla e torna nuovamente sotto con i canestri di Brown e Payne, che valgono il -2 per i serbi (37-35). Shields torna a dare sei punti di vantaggio a Milano, ma ancora Payne firma il -1 per gli ospiti. Il finale di quarto premia completamente la squadra di Poeta, che, soprattutto grazie ad Ellis, chiude sul +9 alla pausa lunga (52-43).

Milano resta in controllo del match, ma la brutta notizia per l’Olimpia nel terzo quarto è l’infortunio al gomito di Leandro Bolmaro. Subito ci si rende contro che il problema fisico è serio per l’argentino, che viene accompagnato molto dolorante negli spogliatoi, senza fare più rientro. L’Olimpia accusa il momento e Jekiri firma il -3 (57-54). Ci vogliono due triple di Ellis a scuotere la formazione di Poeta, con l’ex Trento risponde a Brown. Nel finale di quarto sono poi le triple di Guduric e Ricci a riaccendere l’Allianz Cloud, con Milano avanti di dodici punti quando si entra nell’ultimo quarto (69-57).

L’ultimo quarto comincia con la tripla di Payne con anche il fallo di Guduric, che vale il gioco da quattro punti. Il parziale del Partizan non si ferma e Brown arriva comodamente al ferro per l’appoggio del -3 (71-68). La scossa a Milano viene ancora data da Ellis e poi Nebo lavora bene sotto i tabelloni per il +7 (75-68). Osetkowski e Payne replicano, ma è LeDay a prendere per mano l’attacco milanese per il nuovo +7 a due minuti dalla fine (80-73). Milano riesce a gestire bene il finale e chiude 85-79, ritrovando la vittoria in campo europeo.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – PARTIZAN BELGRADO 85-79 (25-22, 27-21, 17-14, 16-22)

Milano: Ellis 11, Booker 3, Tonut, Bolmaro 9, Brooks 9, LeDay 20, Ricci 3, Flaccadori, Guduric 7, Shields 8, Nebo 15, Dunston

Partizan: Muurinen, Osetkowski 14, Bosnjakovic, Mijailovic, Brown 17, Payne 16, Bonga 6, Lakic 9, Parker, Jekiri 12, Fernando 3, Calathes 2