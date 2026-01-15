Basket, l’Olimpia Milano crolla nell’ultimo quarto. Sconfitta dolorosissima con la Stella Rossa

Trenta minuti perfetti e poi si spegne completamente la luce. L’Olimpia Milano perde una partita che può davvero essere decisiva in negativo nel suo cammino europeo. Era uno scontro diretto per i Play-In quello con la Stella Rossa ed incredibilmente la squadra di Peppe Poeta crolla nell’ultimo quarto, andando a perdere 104-96. Decisivo il parziale di 34-14 negli ultimi dieci minuti, con l’unica consolazione che almeno i serbi non sono riusciti a ribaltare la differenza canestri (Milano ha vinto di dieci punti a Belgrado). La Stella Rossa si porta così avanti di una vittoria rispetto a Milano, che non sfrutta nemmeno il ko dello Zalgiris.

Davvero impossibile decifrare la prestazione dell’Olimpia, che era davvero in pieno controllo. Non sono bastati 22 punti da parte di Shavon Shields, i 13 di Leandro Bolmaro e i 12 di Josh Nebo. I protagonisti per la Stella Rossa sono Jordan Nwora con 22 punti e poi Jared Butler e Chima Moneke con 18 punti.

Ottimo avvio della Stella Rossa, che con Nwora prova a costruire un primo allungo, toccando il +7 (5-12). La reazione milanese è affidata a Booker e ad una tripla di Shields che scuote definitivamente la squadra di Poeta. Booker firma anche il primo vantaggio milanese (13-12) e poi arriva una nuova tripla di Shields. Un primo quarto di parziali e ne arriva un altro per i serbi che si riportano sul +4 con il gioco da tre punti di Butler (18-22). Dopo i primi dieci minuti il tabellone vede gli attacchi grandi protagonisti e la Stella Rossa sul +2 (25-27).

Milano parte nel secondo quarto con un 7-0 firmato da Nebo e Bolmaro. Il centro americano fa la differenza sotto i tabelloni e l’Olimpia arriva anche sul +7 (39-32) dopo il gioco da tre punti completato dall’ex Maccabi. Ottimo anche l’impatto dalla panchina di Brown e poi sempre uno scatenato Nebo porta Milano anche sulla doppia cifra di vantaggio (46-36). L’Olimpia gioca un secondo quarto strepitoso, dove segna 30 punti e viene chiuso dal canestro di Bolmaro che vale il +11 (55-44).

La Stella Rossa parte fortissimo dopo la pausa lunga e arriva sul -7, ma Milano replica con due triple di Shields che fanno esplodere l’entusiasmo all’Allianz Cloud (65-52). L’Olimpia riesce a mantenere il controllo della partita e risponde colpo su colpo ai tentativi di rimonta da parte della Stella Rossa, toccando ancora il +11 con la tripla di LeDay (73-62) a cinque minuti dalla fine del quarto. Gli ospiti arriva sul -6 con Ojeleye, ma Milano risponde prontamente con un nuovo parziale di 7-0 e con la tripla di LeDay del +13 (80-67). Si entra negli ultimi dieci minuti con Milano avanti 82-70.

I primi tre minuti dell’ultimo quarto, però, sono un incubo per Milano, con la Stella Rossa che con una serie di giochi da tre punti costruisce un clamoroso parziale che la porta addirittura sul -1 (83-82). L’Olimpia è in crisi totale e la tripla di Butler vale il clamoroso sorpasso da parte dei serbi (83-85). Milano è in totale blackout e l’unico che sembra avere un minimo di lucidità è Brooks, ma la Stella Rossa fa quello che vuole e a suon di liberi arriva sul +3 (91-94) a tre minuti dalla fine. Da una palla persa di LeDay, Miller-Mcintyre ruba e va a schiacciare in solitaria il +6. Milano si regala ancora una speranza con la tripla di Guduric del -3 ad un minuto e mezzo dalla fine. L’Olimpia sbaglia ancora e la Stella Rossa vince 104-96, ma almeno non ribalta la differenza canestri.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – STELLA ROSSA BELGRADO 96-104 (25-27, 30-17, 27-26, 14-34)

Milano: Brown 4, Ellis 8, Booker 8, Bolmaro 13, Brooks 10, LeDay 8, Ricci, Flaccadori, Guduric 11, Shields 22, Nebo 12, Dunston

Stella Rossa: Miller-Mcintyre 15, Graham, Butler 18, Davidovac, Kalinic 10, Dobric, Izundu 8, Motiejunas 2, Nwora 22, Ojeleye 8, Moneke 18, Dos Santos 3