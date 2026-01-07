Basket, la Virtus Bologna perde Luca Vildoza per infortunio

In una delle settimane con il doppio impegno in Eurolega, la Virtus Bologna deve fare a meno dell’estro di Luca Vildoza. L’argentino ieri si è reso protagonista della vittoria delle V-Nere sullo Zalgiris Kaunas con 12 punti e la tripla decisiva per il successo. Nel finale però il nativo di Mar del Plata ha accusato un dolore alla coscia sinistra.

Gli esami strumentali effettuati hanno evidenziato una lesione muscolare di primo grado al semitendinoso. Un infortunio non grave ma fastidioso che arriva alla vigilia dell’importantissima trasferta contro i campioni in carica del Panathinaikos. Per il play della Virtus si tratta del terzo infortunio della stagione dopo quello alla caviglia e la lombalgia a causa della quale ha saltato il big match con Brescia.

I tempi di recupero non sono ancora noti ma sicuramente il sudamericano non potrà aiutare i compagni nella prossima partita in Grecia. Questa la nota della Virtus Olidata Bologna sulle condizioni del suo giocatore: “Indisponibile Luca Vildoza: il giocatore, a seguito di un fastidio alla coscia sinistra avvertito nell’ultimo quarto della gara contro lo Zalgiris, si è sottoposto in data odierna ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare di primo grado al semi-tendinoso. Il giocatore ha già iniziato le terapie specifiche”.