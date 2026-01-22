Basket, la Virtus Bologna ospita la Stella Rossa in Eurolega. Serve una vittoria contro una diretta concorrente per la post-season

Secondo impegno settimanale per la Virtus Bologna in Eurolega, che a 48 ore di distanza dal match di mercoledì sera torna in campo domani per affrontare tra le mura amiche – palla a due alle ore 20:30 – la Stella Rossa di Belgrado per la ventiquattresima giornata della regular season 2025-2026.

Le V-nere hanno lottato alla pari contro il Fenerbahce Istanbul uscendo sconfitte di solo cinque punti (80-85) nonostante un Carsen Edwards autore di 35 punti vicinissimo al suo career-high in Eurolega (36) e i 14 punti equamente divisi tra Derrick Alston Jr. e Matt Morgan, con gli azzurri Saliou Niang (6 punti e 7 rimbalzi) e Alessandro Pajola (4 punti e 5 assist) che hanno dato il loro contributo ma non è bastato contro la compagine del capitano tricolore Nicolò Melli. Ora serve un successo contro una diretta concorrente per i play-in, con i bolognesi attualmente all’undicesimo posto con 11-12 di record condiviso con l’Olimpia Milano.

La Stella Rossa arriva in Emilia col morale alto dopo le due vittorie consecutive esterne contro Olimpia Milano (96-104) e AS Monaco (96-100 dTs) che hanno rilanciato le ambizioni dei biancorossi serbi vista la decima piazza con uno score di 13-10 finora. Coach Sasa Obradovic – che martedì ha battuto la sua ex squadra – punterà ancora sui suoi uomini migliori, a cominciare da Ebuka Izundu autore di 22 punti nel blitz nel Principato. Fari puntati anche su Jordan Nwora e chiavi del gioco affidate all’esperto Codi Miller-McIntyre, con Ognjen Dobric e Semi Ojeleye che ritornano a Bologna a distanza di qualche anno da quando hanno lasciato la Virtus dopo averne difeso i colori in Serie A e in Eurolega.