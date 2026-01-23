Basket, la Virtus Bologna cede in casa alla Stella Rossa Belgrado in Eurolega

La Virtus Bologna esce sconfitta dal secondo impegno settimanale in Eurolega contro la Stella Rossa Belgrado sulla strada verso i play-in. Dopo il ko di mercoledì sera contro il Fenerbahce Istanbul (80-85) le V-nere devono cedere ai balcanici per 93-102 dopo aver inseguito gli avversari per quasi tutta la durata del match, con i serbi che trovano la terza vittoria consecutiva e continuano a rimanere in piena lotta per la post-season.

Jared Butler top scorer con 16 punti e 6 assist al pari di Jordan Nwora (15 punti), con 12 punti e 10 assist di Ebuka Izuundi – doppia doppia anche per Codi Miller-McIntyre (10 punti e 12 assist), con Momo’ Diouf ultimo ad arrendersi per le V-nere con 21 punti e 9 rimbalzi e Derrick Alston Jr. che mette a referto 18 punti ma non bastano ad evitare il ko insieme ai 16 punti di un sempre efficace Carsen Edwards.

Jordan Nwora protagonista in avvio con tre bombe consecutive (2-9), con la Virtus che risponde con un contro-parziale di 5-0 per rifarsi sotto (7-9). Edwards e Jallow tengono i bolognesi a contatto (13-15), con Diouf e Edwards che mettono la freccia per Bologna (18-15). La Stella Rossa non ci sta e torna davanti (18-20), ma i padroni di casa piazzano un altro break di 7-0 per il +5 (25-20). Gli ospiti replicano prontamente con due triple di Dos Santos e Kalinic unitamente al piazzato dell’ex Ojeleye per il 26-31 alla prima sirena.

Nel secondo quarto la Stella Rossa allunga e tocca il vantaggio in doppia cifra con Jared Butler (26-36), con Carsen Edwards che interrompe il lungo digiuno offensivo bolognese (28-36). Sale in cattedra ‘Momo’ Diouf con tre canestri consecutivi per tenere la Virtus a -8 (54-43), con Dos Santos che dà ossigeno ai balcanici da tre (35-46). Le V-nere ritrovano fluidità in attacco e tornano a contatto con la tripla di Derrick Alston Jr. (43-46), con Edwards che pareggia i conti sempre dalla distanza (48-48). Appoggio di Saliou Niang e -1 (52-53), con la Stella Rossa che ribatte e si ritrova a +5 all’intervallo lungo (52-57).

Nella ripresa la Virtus si rifà sotto con i liberi di capitan Pajola (56-57), ma i serbi piazzano un altro break di 6-0 per ricacciare gli emiliani indietro (56-63). Uno-due di Diouf – in grande spolvero questa sera – e Morgan per il -5 (60-65), ma Jared Butler e Ojeleye ridanno il +11 alla squadra di coach Sasa Obradovic (62-73) che continua a spingere sull’acceleratore e prova una fuga: cinque punti in fila di Butler e Moneke per il +16 (64-80), con il piazzato di Nicola Akele e il 2/2 in lunetta di Butler che valgono il 68-82 con cui si va all’ultima pausa breve del match.

Nella frazione decisiva la Stella Rossa prende il largo con l’ennesimo parziale firmato Ojeleye-Moneke (68-86), con la Virtus che fatica a contenere l’offensiva avversaria ma vuole comunque provare a riaprire la sfida: botta e risposta tra Kalinic e Alston Jr. dall’arco (74-91). La Virtus approfitta di un fallo tecnico fischiato a Obradovic con il libero di Matt Morgan e la tripla di Alston Jr. (78-91) che costringe il coach serbo a chiamare time-out. Kalinic zittisce la Virtus Arena dall’arco (78-94), con Luca Vildoza che dall’angolo spara la tripla per provare a tenere ancora vive le speranze bianconere (85-98). Appoggio di Izundu per i cento punti (85-100), con Diouf e Morgan che segnano per il 93-102 finale con cui la Virtus Bologna cede in casa alla Stella Rossa in Eurolega: adesso la strada per i play-in si fa più difficile, serve sicuramente una pronta reazione nel prossimo impegno europeo.