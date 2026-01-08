Basket: il Panathinaikos scappa nell’ultimo quarto, Virtus Bologna battuta in Eurolega

Resta sempre quasi speculare l’Eurolega della Virtus Bologna: tanto performante in casa quanto con difficoltà a raccogliere successi in trasferta. Questa, va detto, non è proprio delle più facili: le V nere cadono ad Atene, dove il Panathinaikos non fa sconti e si riscatta vincendo per 84-71 con 21 punti di Kendrick Nunn a fare da punto fermo. Alla Virtus non ne bastano 24 di un generoso, ma anche a tratti nervoso, Carsen Edwards.

Nel primo quarto c’è subito un discreto equilibrio: si parte con la tripla di Edwards, poi pian piano (e nonostante un tecnico ad Ataman) il Panathinaikos, pur nelle realizzazioni che sono minime, rientra con tanto Holmes. E va avanti sul 9-8. La vera fiammata i verdi di Grecia ce l’hanno negli ultimi 3’30”, quando comincia a entrare parecchio materiale sferico: Holmes, Osman, Juancho Hernangomez, Nunn, tutti interpretano bene il loro ruolo e dopo 10′ è 23-15.

Comincia male il secondo quarto per la Virtus, con il Panthinaikos che non ha difficoltà a mantenere il proprio vantaggio grazie a Osman e Faried (29-17). Per metà del periodo la situazione non è di quelle più felici, poi arrivano Hackett, il rientrante Diouf e un acceso Pajola che riportano la situazione entro buoni livelli: 31-27. In un lampo, però, Hernangomez e Sloukas rilanciano sul 36-27. In qualche modo Niang e Morgan, insieme ad Akele, consentono il rientro fino al -3, prima però della tripla di Nunn del 39-33 all’intervallo.

Edwards cerca di colpire subito al rientro in campo, e le V nere riescono a restare fino a due punti di ritardo. Holmes fa parecchio di ciò che vuole sui due lati del campo, tra stoppate e schiacciate (ottenute, sia chiaro, anche perché si muove davvero bene vicino a canestro). Il Panathinaikos sfodera un parziale di 9-0 con Morgan dall’arco a chiudere, solo che oltre a Holmes c’è anche Nunn in grande spolvero. La situazione sembra precipitare di nuovo fino al 53-40, poi arrivano Akele e Hackett a ridare speranza per il 56-48 a 10′ dal termine.

Le V nere riescono ancora a ricucire qualcosa nelle primissime fasi con Akele e Taylor, che da tre mette a segno il 59-53 a -8’30”. La risposta del Panathinaikos è furiosa con Rogkavopoulos e Shorts, che insieme sfoderano un rapido 66-53 che arriva in un altro minuto e mezzo. Taylor cerca di accorciare da tre, ma non è aria per il recupero: Edwards viaggia tra gran canestri e un fallo tecnico, Holmes e Grant in attacco, Yurtseven in difesa decidono la situazione: finisce 84-71.

PANATHINAIKOS-VIRTUS BOLOGNA 84-71

PANATHINAIKOS – Shorts 4, Kalaitzakis ne, Osman* 11, Holmes* 16, Sloukas* 5, Rogkavopoulos 7, Samodurov, Grant* 7, Nunn* 21, Faried 2, Hernangomez* 7, Yurtseven 2. All. Ataman

BOLOGNA – Edwards* 24, Pajola* 6, Niang*, Accorsi ne, Smailagic 2, Taylor 6, Alston*, Hackett 6, Morgan 12, Jallow 3, Diouf 2, Akele 10. All. Ivanovic